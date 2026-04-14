Победа Мадьяра в Венгрии не гарантирует Украине 90 миллиардов евро от ЕС - СМИ

Победа Петера Мадяра на парламентских выборах в Венгрии и возможное разблокирование страной решения о предоставлении Украине пакета кредитов ЕС в размере 90 миллиардов евро не гарантирует решения этого вопроса для Киева в ближайшей перспективе. Об этом пишет Euractiv, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что убедительная победа Мадяра над Виктором Орбаном вызвала "коллективный вздох облегчения в Брюсселе – и в Киеве": почти полтора месяца дружественный к москве премьер отказывался согласовывать "решающий пакет кредитов ЕС для Украины", который лидеры блока, включая самого Орбана, утвердили в декабре.

"Уклонение Орбана, которое происходит в дополнение к его отказу одобрить 20-й пакет санкций блока против россии или начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, происходит после неоднократных попыток самопровозглашенного "нелиберального" лидера изобразить своего бывшего союзника как "марионетку" Киева и Брюсселя во время предвыборной кампании - говорится в статье.

Указывается, что, выступая перед журналистами в понедельник, Мадяр предположил, но не подтвердил, что он снимет вето Будапешта относительно кредита. Но он также выразил удивление по поводу того, почему схема вообще блокируется, учитывая, что Венгрия получила право отказа, что означает, что она не несет финансовой ответственности за погашение процентов по кредиту или основной суммы.

Чиновники и дипломаты ЕС также предупреждают, что неоднократная критика Орбана может политически усложнить для Мадяра немедленное одобрение кредита, который Орбан заблокировал из-за обвинений в том, что Украина медленно ремонтирует нефтепровод "Дружба" - отмечает издание.

Авторы предполагают, что даже если Мадяр в конце концов снимет свое вето, все равно понадобится как минимум несколько недель, чтобы выплатить займ: отчасти это связано с тем, что новоизбранному премьеру Венгрии понадобится некоторое время, чтобы сформировать правительство. Однако не менее важным является тот факт, что бюрократический аппарат для выплаты займа еще не создан.

План финансирования Украины, который описывает, как будут потрачены средства, и который Комиссия представила в начале этого месяца, все еще нуждается в одобрении государствами-членами. Кроме того, между Брюсселем и Киевом должен быть согласован "меморандум о взаимопонимании" относительно средств, специально выделенных в бюджет Украины. Также должно быть разработано "кредитное соглашение", в котором подробнее будут описаны детали схемы - говорится в публикации.

Издание добавляет, что даже если все эти условия будут выполнены, а вето Венгрии в конце концов будет снято, Словакия – еще одна центральноевропейская страна, которой руководит премьер-популист, – может стать спойлером.

"Премьер-министр Роберт Фицо, страна которого также сильно зависит от поставок сырой нефти через "Дружбу", ранее заявил, что Братислава "готова перенять эстафету от Венгрии, если это будет необходимо", фактически обязавшись заблокировать займ, если поставки нефти не будут возобновлены", - резюмирует СМИ.

Контекст

Следующий лидер Венгрии Петер Мадяр заявил, что не будет препятствовать получению Украиной кредита Европейского Союза в 90 миллиардов евро, который был заблокирован уходящим в отставку премьер-министром Виктором Орбаном.

Орбан сделал враждебность к Украине центральным элементом своей неудачной попытки переизбрания. Изначально он одобрил критически важный кредит в декабре вместе с другими лидерами ЕС. Но позже он изменил курс, обвинив во всем заблокированный нефтепровод в Украине, который был поврежден в результате российского дронового удара.

Одобрение финансирования требует единогласия среди 27 государств-членов.

