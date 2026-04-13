Победа Мадьяра в Венгрии – лучше для Украины, но глобальных изменений не произойдет

Победа Петера Мадьяра и партии "Тиса" на парламентских выборах в Венгрии стала одним из важнейших политических изменений в Центральной Европе за последние годы. Для Украины это означает завершение эпохи постоянного шантажа со стороны правительства Виктора Орбана, однако не приход безусловного союзника, передает УНН.

Мадьяр значительно ближе к Европейскому Союзу, чем его предшественник, но в то же время остается венгерским национальным политиком, который ставит интересы своего государства на первое место. Именно поэтому Киеву стоит рассматривать его не как "друга Украины", а как прагматичного партнера, с которым можно договариваться.

Кто такой Петер Мадьяр и почему его победа важна

Петер Мадьяр стал главным вызовом для политической системы Орбана после многих лет доминирования партии Fidesz. Его победа стала следствием усталости части венгерского общества от коррупционных скандалов, конфликтов с Брюсселем и экономических проблем.

В отличие от Орбана, который годами строил модель конфронтации с ЕС, Мадьяр говорит о возвращении Венгрии в "ядро Европы" - это ключевая разница. Для Украины это важно по одной причине: Будапешт может перестать быть главным внутренним блокировщиком европейских решений в отношении Киева.

Почему это плюс для Украины

Орбан регулярно использовал тему Украины как инструмент торга с Брюсселем: финансирование, санкции, переговорные пакеты, вступление в ЕС. Мадьяр вряд ли продолжит такую игру в том же стиле. Он заинтересован в восстановлении отношений с Евросоюзом и приумножении средств для Венгрии. Это означает меньше политических блокад и меньше демонстративных скандалов вокруг Украины.

Более предсказуемый партнер

Орбан часто действовал резко, эмоционально и ситуативно. Мадьяр выглядит более системным и прогнозируемым политиком, для дипломатии это важно не меньше, чем симпатии, потому что с предсказуемой властью проще договариваться даже в сложных вопросах.

Даже если Мадьяр не станет антироссийским политиком, он вряд ли будет копировать модель Орбана с постоянными реверансами в сторону кремля. Это снизит токсичность венгерской позиции внутри ЕС и НАТО.

Но союзником Украины Мадьяр не станет

Здесь важно избегать завышенных ожиданий. Мадьяр не является проукраинским политиком в классическом понимании.

Он уже давал понять, что не поддерживает военную помощь Украине, скептически относится к быстрому вступлению Украины в ЕС, не поддерживает резкие шаги в отношении НАТО и подчеркивает приоритет интересов Венгрии.

То есть вместо Орбана, который часто действовал в логике москвы, Украина получает соседа, который будет действовать в логике Будапешта. Это лучше, но не идеально.

Закарпатье останется главной точкой конфликта

Вопрос венгерского меньшинства на Закарпатье является внутриполитически чувствительным для любого правительства в Будапеште. Не только Орбан использовал эту тему - она давно присутствует в венгерской политической повестке дня.

Мадьяр вряд ли откажется от требований относительно языковых или образовательных прав венгров в Украине. Более того - может действовать мягче по форме, но так же жестко по содержанию.

Что это значит для Киева

Украине придется искать компромиссные решения:

• расширение культурных программ;

• двуязычные образовательные модели там, где это возможно;

• гарантии прав нацменьшинств в рамках украинского законодательства;

• снятие политической напряженности без ущерба государственным интересам.

Этот вопрос не исчезнет со сменой власти в Венгрии.

Энергетика - еще одна зона сложных переговоров

Венгрия сильно зависит от российских энергоресурсов. Даже после смены правительства эта зависимость не исчезнет автоматически.

Мадьяр вряд ли поддержит санкции, которые резко бьют по венгерской экономике. Он, вероятно, потребует: гарантий альтернативных поставок, участия Венгрии в новых энергопроектах, компенсаций со стороны ЕС, постепенного, а не радикального отказа от российских ресурсов.

Для Украины это означает, что позиция Будапешта может стать менее токсичной, но не полностью жесткой в отношении москвы.

Зерно и фермеры - проблема никуда не исчезнет

Любое венгерское правительство будет защищать своих фермеров. Это касается и Мадьяра.

Споры относительно украинского зерна, транзита и аграрной конкуренции могут продолжиться.

Однако здесь есть важная разница: такие вопросы обычно решаются технически - квотами, контролем, логистикой, компенсациями. То есть это проблема, но не стратегическая угроза.

Поддержит ли он вступление Украины в ЕС

Скорее всего - не в быстром формате. Мадьяр может занимать позицию многих европейских политиков - Украина имеет перспективу членства, но вступление возможно только после войны, реформ и адаптации.

Также Мадьяр заявлял, что будет настаивать на консультациях с гражданами Венгрии или даже референдуме. Это не обязательно антиукраинская позиция - скорее внутренняя политика.

Главное отличие от Орбана

Орбан часто действовал по логике конфликта, Мадьяр, вероятно, будет действовать по логике торга. Для Украины это огромная разница. Потому что конфликт блокирует все, а торг открывает пространство для переговоров.

Что должна делать Украина

После победы Мадьяра Киеву нужно быстро перейти от эмоций к прагматизму.

Шаги, которые могут дать преимущество для Украины

Украина должна запустить новый диалог по Закарпатью, предложить экономические проекты на границе, включить Венгрию в будущую логистику восстановления, работать с венгерским обществом напрямую, снять образ Украины как "проблемы" для Будапешта.

Победа Петера Мадьяра является позитивным сценарием для Украины, но не триумфом.

Киев получает не союзника, а сложного, но рационального соседа. Не фаната Украины, но и не политика, который каждую неделю играет в пользу кремля.

Для Украины это означает главное - вместо постоянной войны с Будапештом появляется шанс на нормальные переговоры, а в современной Европе это уже очень много.

