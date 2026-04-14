Еврокомиссия выдвинула требования Мадьяру для разблокировки 35 миллиардов евро

Европейская комиссия начала "немедленное взаимодействие" с Петером Мадьяром после его убедительной победы на выборах в Венгрии, настаивая на том, чтобы он наладил связи с Украиной и начал давно ожидаемые реформы для разблокировки 35 миллиардов евро замороженных средств ЕС. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.

Отмечается, что воскресное отстранение дружественного к России евроскептического режима премьер-министра Виктора Орбана вызвало всплеск надежды в Брюсселе и других столицах относительно роли Будапешта в ЕС и НАТО после лет "нелиберальной демократии", которая подрывала демократические ценности и тормозила общую политику.

По информации издания, чиновники ЕС, проинформированные о начальных переговорах между Брюсселем и Будапештом, заявили, что получение Мадьяром подавляющего большинства с правом изменять конституцию превзошло их ожидания. Но это также подняло планку того, чего Комиссия ожидает от консервативного политика.

Мы начнем работать с правительством как можно скорее, чтобы добиться быстрого и давно назревшего прогресса на благо венгерского народа - заявила в понедельник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время она предостерегла, что "впереди еще много работы, поскольку Венгрия возвращается на европейский путь".

При этом, по словам двух неназванных дипломатов из стран-членов ЕС, в Евросоюзе ожидают, что Мадьяр разблокирует кредит Украине в размере 90 миллиардов евро и снимет вето Будапешта на следующий раунд санкций против России "как ключевые признаки желания нового премьер-министра восстановить глубоко поврежденные отношения с ЕС".

Чиновники ЕС начали подготовку к выдаче кредита Украине, чтобы обеспечить принятие решения о его выплате, как только Мадьяр примет присягу - цитирует издание одного из собеседников.

Указывается, что сейчас около 35 млрд евро для Венгрии остаются заблокированными из-за споров с Брюсселем и отказа бывших властей проводить реформы. Из них почти 18 млрд евро заморожено из-за нарушения принципов верховенства права и рисков коррупции, еще более 17 млрд евро - в виде льготных кредитов.

Для получения средств Венгрии необходимо выполнить 27 условий, включая антикоррупционные меры и пересмотр решений, которые в Брюсселе считают нарушающими правила Евросоюза.

Лидер партии "Тиса" и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Россия представляет угрозу безопасности для Европейского Союза, а политика предыдущего правительства Виктора Орбана в отношении Москвы была ошибочной.

