Профсоюз авиаработников Украины выдвинул кандидатуру Сергея Бызова на должность Председателя Федерации профсоюзов Украины
Украина будет сбивать "орешник" в космосе – эксперт резко оценил громкое заявление о новом оружии
13 апреля, 15:28 • 14349 просмотра
Глава Федерации профсоюзов Украины Сергей Бызов почтил память погибших оружейников
13 апреля, 14:02 • 15541 просмотра
Будущий премьер Венгрии Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС
13 апреля, 13:37 • 24683 просмотра
Сколько стоят бензин и дизель на украинских АЗС и повысятся ли они в цене
13 апреля, 12:45 • 20871 просмотра
Победа Мадьяра в Венгрии – лучше для Украины, но глобальных изменений не произойдет
13 апреля, 12:07 • 13702 просмотра
ЕС стремится разблокировать Украине €90 млрд кредита после поражения Орбана - Bloomberg
Лизинг самолетов пытаются приравнять к роялти: риски для украинских авиаперевозчиков
Украина ожидает контакта Зеленского с Мадьяром - МИД
США начинают блокаду Ормузского пролива: Трамп сделал заявление после срыва переговоров
Еврокомиссия выдвинула требования Мадьяру для разблокировки 35 миллиардов евро

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Брюссель ожидает от нового правительства Венгрии реформ и поддержки кредита Украине на 90 млрд евро. Для получения средств Будапешт должен выполнить 27 условий ЕС.

Европейская комиссия начала "немедленное взаимодействие" с Петером Мадьяром после его убедительной победы на выборах в Венгрии, настаивая на том, чтобы он наладил связи с Украиной и начал давно ожидаемые реформы для разблокировки 35 миллиардов евро замороженных средств ЕС. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.

Отмечается, что воскресное отстранение дружественного к России евроскептического режима премьер-министра Виктора Орбана вызвало всплеск надежды в Брюсселе и других столицах относительно роли Будапешта в ЕС и НАТО после лет "нелиберальной демократии", которая подрывала демократические ценности и тормозила общую политику.

По информации издания, чиновники ЕС, проинформированные о начальных переговорах между Брюсселем и Будапештом, заявили, что получение Мадьяром подавляющего большинства с правом изменять конституцию превзошло их ожидания. Но это также подняло планку того, чего Комиссия ожидает от консервативного политика.

Мы начнем работать с правительством как можно скорее, чтобы добиться быстрого и давно назревшего прогресса на благо венгерского народа

- заявила в понедельник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время она предостерегла, что "впереди еще много работы, поскольку Венгрия возвращается на европейский путь".

Будущий премьер Венгрии Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС13.04.26, 17:02 • 15543 просмотра

При этом, по словам двух неназванных дипломатов из стран-членов ЕС, в Евросоюзе ожидают, что Мадьяр разблокирует кредит Украине в размере 90 миллиардов евро и снимет вето Будапешта на следующий раунд санкций против России "как ключевые признаки желания нового премьер-министра восстановить глубоко поврежденные отношения с ЕС".

Чиновники ЕС начали подготовку к выдаче кредита Украине, чтобы обеспечить принятие решения о его выплате, как только Мадьяр примет присягу

- цитирует издание одного из собеседников.

Указывается, что сейчас около 35 млрд евро для Венгрии остаются заблокированными из-за споров с Брюсселем и отказа бывших властей проводить реформы. Из них почти 18 млрд евро заморожено из-за нарушения принципов верховенства права и рисков коррупции, еще более 17 млрд евро - в виде льготных кредитов.

Для получения средств Венгрии необходимо выполнить 27 условий, включая антикоррупционные меры и пересмотр решений, которые в Брюсселе считают нарушающими правила Евросоюза.

Лидер партии "Тиса" и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Россия представляет угрозу безопасности для Европейского Союза, а политика предыдущего правительства Виктора Орбана в отношении Москвы была ошибочной.

Венгрия не будет блокировать Украине кредит ЕС на 90 млрд евро - Мадьяр13.04.26, 18:06 • 2990 просмотров

Вадим Хлюдзинский

