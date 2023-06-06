Подрыв дамбы Каховской ГЭС: на Херсонщине продолжается эвакуация, станция исчезает под водой, что еще известно в настоящее время

Детали

На данный момент из населенных пунктов, попадающих в зону подтопления, по информации ГСЧС, эвакуировано около 1,3 тысячи человек.

В самом Херсоне может сложиться довольно непростая ситуация. Как сообщили в городском совете “в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС и быстрым подъемом воды в реке Днепр, часть территории города Херсона может попасть в зону катастрофического затопления. Уровень воды может подняться до 5 метров”.

Тем временем само сооружение ГЭС, по словам генерального директора Укргидроэнерго Игоря Сироты, уходит под воду.

Цитата

“На сегодня мы видим, что уже пол станции нет и она находится под водой. Идет размыв гидросооружений. Нам нужно будет очень быстро построить новую станцию и мы построим на том же месте еще более мощную ГЭС”, — сообщил Сирота.

Ситуация осложняется тем, что во время подрыва в воду попали 460 тонн турбинного масла. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“В турбинах и трансформаторах Каховской ГЭС находилось 460 тонн турбинного и трансформаторного масла. Все это количество попало в воду. Пока мы не имеем информации или произошел разлив, или пока трансформаторные оборудования и замкнутые единства выдержали и не вся утечка произошла”, — отметил премьер.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что из-за подрыва станции открыли уголовное производство по факту экоцида.

В свою очередь представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что ведомство имеет доказательства того, что оккупанты дистанционно взорвали Каховскую ГЭС.

“Есть факты перемещения взрывчатых веществ, соответствующей техники рашистами для осуществления контролируемого дистанционного взрыва”, — сообщил Юсов.

Ситуация на левом берегу

Оккупационная “администрация” заявила о режиме чрезвычайного положения в зонах подтопления и объявила эвакуацию из некоторых населенных пунктов. В подрыве ГЭС представители оккупантов обвиняют Украину.

Коллаборант и российский ставленник на временно оккупированной территории Херсонщины владимир сальдо объем подтоплений назвал “не критическим”, и заявил, что большой эвакуации не будет.

В свою очередь украинский мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что оккупанты не организовывают эвакуацию мирного населения.

Глава города рассказал, что по расчетам мирного времени, вода должна дойти до микрорайона Сокол и там остановиться.

“До пятой улицы от Днепра, это улица Историческая, вода должна там и остановиться при самых больших размерах разрушения. Те люди, которые могут самостоятельно двигаться, это небольшое расстояние 1,5-2 км надо пройти и ты будешь в микрорайоне, где уже угрозы нет. Беспокоит состояние людей, которые одинокие, лежачие, не могут выйти”, — говорит мэр Новой Каховки.

Однако, по словам городского головы, войска оккупантов из опасных зон эвакуировались.

Подтвердилась информация, что полностью затоплен зоопарк “Сказочная дубрава” в Новой Каховке, спастись могли только лебеди и утки.

Попытка созвать Совбез ООН, еще реакция Запада

Украина тем временем инициировала созыв Совбеза ООН по поводу подрыва россиянами Каховской ГЭС, а также призвала G7 и ЕС к новым санкциям против рф.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал подрыв дамбы Каховской ГЭС возмутительным актом, который в очередной раз демонстрирует жестокость войны рф в Украине.

“Разрушение Каховской дамбы сегодня ставит под угрозу жизни тысяч гражданских лиц и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это возмутительный акт, который в очередной раз демонстрирует жестокость войны россии в Украине, — написал Столтенберг в своем Twitter.

Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что ЕС осуждает подрыв россиянами дамбы.

“Уничтожение дамбы в Новой Каховке выводит нацеливание на гражданскую инфраструктуру и гражданское население Украины на беспрецедентно новый уровень. И, конечно, Европейский Союз решительно осуждает это ужасное и варварское нападение на такую важную часть инфраструктуры, имеющее ужасные гуманитарные и экологические последствия”.

Такое же мнение высказал и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, российские атаки на украинские’объекты критической инфраструктуры достигли “беспрецедентного уровня” после подрыва российскими захватчиками Каховской ГЭС.

Комментируя угрозу для Запорожской АЭС председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, призвал рф и Украину гарантировать защиту пруда-охладителя возле станции.

“Жизненно важно, чтобы этот пруд-охладитель оставался нетронутым. Не можно делать ничего, что потенциально может подорвать его целостность. Я призываю все стороны гарантировать, что ничего не будет сделано для подрыва этого. Моя поездка на ЗАЭС на следующей неделе была запланирована, а сейчас это необходимо. Я поеду”, — рассказал Гросси.