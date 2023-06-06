В ГУР України є докази дистанційного підриву Каховської ГЕС окупантами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що відомство має докази того, що окупанти дистанційно підірвали Каховську ГЕС в Херсонській області. Про це він сказав в ефірі українського загальнонаціонального телемарафону, пише УНН.
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“Є факти переміщення вибухових речовин, відповідної техніки рашистами для здійснення контрольованого дистанційного вибуху”, – повідомив Юсов.
Юсов додав, що трохи пізніше будуть точні дані оцінки про потужність вибуху та інформація про те, скільки саме вибухівки заклали окупанти.
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Раніше в ГУР повідомляли, що підрив окупантами греблі Каховського водосховища посилює загрозу ядерної катастрофи. Оскільки наповнюваність прудів-охолоджувачів Запорізької атомної електростанції залежить від рівня води в Дніпрі.
Нагадаємо
російська армія близько 3 ночі здійснила підрив Каховської ГЕС.
Представники партизанського руху українців та кримських татар "Атеш", заявили, що Каховську ГЕС підірвали бійці 1 батальйону 205-ї мотострілецької бригади армії рф з міста будьонновськ ставропольського краю.