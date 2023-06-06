У ГУР Украины есть доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС оккупантами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что ведомство имеет доказательства того, что оккупанты дистанционно взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Об этом он сказал в эфире украинского общенационального телемарафона, пишет УНН.
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“Есть факты перемещения взрывчатых веществ, соответствующей техники рашистами для осуществления контролируемого дистанционного взрыва”, – сообщил Юсов.
Юсов добавил, что чуть позже будут точные данные оценки о мощности взрыва и информация о том, сколько именно взрывчатки заложили оккупанты.
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Ранее в ГУР сообщали, что подрыв оккупантами плотины Каховского водохранилища усиливает угрозу ядерной катастрофы. Поскольку наполняемость прудов-охладителей Запорожской атомной электростанции зависит от уровня воды в Днепре.
Напомним
российская армия около 3 ночи осуществила подрыв Каховской ГЭС.
Представители партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш", заявили, что Каховскую ГЭС взорвали бойцы 1 батальона 205-й мотострелковой бригады армии рф из города буденновск ставропольского края.