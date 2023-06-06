Ворог не організовує евакуацію мирного населення - мер Нової Каховки про ситуацію в місті
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Нова Каховка одною з перших постраждала після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС. Незважаючи на те, що місто почало потерпати від води зі світанку, станом на 11 годину ранку, окупанти навіть не оголосили про евакуацію місцевого населення. Про це УНН розповів мер Нової Каховки Володимир Коваленко.
Цитата
«(Близько 12 – ред.) в мене була крайня розмова з жителями Нової Каховки – нічого про це не знають, при тому, що вони ходили по місту, ну, по тій території, де можна ходити. Нічого організовано не було», - завив мер Нової Каховки.
Деталі
Голова міста розповів, що з розрахунків мирного часу, вода має дійти до мікрорайону Сокіл і там зупинитися.
«До п’ятої вулиці від Дніпра, це вулиця Історична, вода повинна там і зупинитися при самих великих розмірах руйнації. Ті люди, які можуть самостійно рухатися, це невелика відстань 1,5-2 км треба пройти і ти будеш в мікрорайоні, де вже загрози немає. Турбує стан людей, які одинокі, лежачі, не можуть вийти», - каже мер Нової Каховки.
Проте, за словами міського голови, війська окупантів з небезпечних зон евакуювалися і навіть встигли прихопити дещо з собою.
«Окупанти, які знаходилися на березі Дніпра, звідти пішли, тому що все затоплено, навіть деякі міни здетонували на березі. Вони на третю чи четверту вулицю в місті перемістилися і тепер всі там. Єдине, що бачили мешканці, що окупанти, під час евакуації, із приміщень, що на березі Дніпра, вивозили пральні машини», - розповів УНН мер Нової Каховки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти почали підривати ГЕС о другій ночі - мер Нової Каховки
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
Через декілька годин вода сягне критичного рівня. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких населених пунктів, у тому числі частково з Херсона. Евакуація вже розпочалася.
Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.