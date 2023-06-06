Ворог не організовує евакуацію мирного населення - мер Нової Каховки про ситуацію в місті

Цитата

«(Близько 12 – ред.) в мене була крайня розмова з жителями Нової Каховки – нічого про це не знають, при тому, що вони ходили по місту, ну, по тій території, де можна ходити. Нічого організовано не було», - завив мер Нової Каховки.

Деталі

Голова міста розповів, що з розрахунків мирного часу, вода має дійти до мікрорайону Сокіл і там зупинитися.

«До п’ятої вулиці від Дніпра, це вулиця Історична, вода повинна там і зупинитися при самих великих розмірах руйнації. Ті люди, які можуть самостійно рухатися, це невелика відстань 1,5-2 км треба пройти і ти будеш в мікрорайоні, де вже загрози немає. Турбує стан людей, які одинокі, лежачі, не можуть вийти», - каже мер Нової Каховки.

Проте, за словами міського голови, війська окупантів з небезпечних зон евакуювалися і навіть встигли прихопити дещо з собою.

«Окупанти, які знаходилися на березі Дніпра, звідти пішли, тому що все затоплено, навіть деякі міни здетонували на березі. Вони на третю чи четверту вулицю в місті перемістилися і тепер всі там. Єдине, що бачили мешканці, що окупанти, під час евакуації, із приміщень, що на березі Дніпра, вивозили пральні машини», - розповів УНН мер Нової Каховки.

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Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Через декілька годин вода сягне критичного рівня. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких населених пунктів, у тому числі частково з Херсона. Евакуація вже розпочалася.

Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.