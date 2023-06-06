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Враг не организовывает эвакуацию мирного населения - мэр Новой Каховки о ситуации в городе

Киев • УНН

 • 952207 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Новая Каховка одной из первых пострадала после подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС. Несмотря на то, что город начал страдать от воды с рассвета, по состоянию на 11 часов утра, оккупанты даже не объявили об эвакуации местного населения. Об этом УНН рассказал мэр Новой Каховки Владимир Коваленко.

Враг не организовывает эвакуацию мирного населения - мэр Новой Каховки о ситуации в городе

Цитата

«(Около 12 – ред.) у меня был крайний разговор с жителями Новой Каховки – ничего об этом не знают, при том, что они ходили по городу, ну, по той территории, где можно ходить. Ничего организовано не было», - завил мэр Новой Каховки.

Детали

Глава города рассказал, что из расчетов мирного времени, вода должна дойти до микрорайона Сокол и там остановиться.

«До пятой улицы от Днепра, это улица Историческая, вода должна там и остановиться при самых больших размерах разрушения. Те люди, которые могут самостоятельно двигаться, это небольшое расстояние 1,5-2 км надо пройти и ты будешь в микрорайоне, где уже угрозы нет. Беспокоит состояние людей, которые одинокие, лежачие, не могут выйти», - говорит мэр Новой Каховки.

Тем не менее, по словам городского головы, войска оккупантов из опасных зон эвакуировались и даже успели прихватить кое-что с собой.

«Оккупанты, которые находились на берегу Днепра, оттуда ушли, потому что все затоплено, даже некоторые мины сдетонировали на берегу. Они на третью или четвертую улицу в городе переместились и теперь все там. Единственное, что видели жители, что оккупанты, во время эвакуации, из помещений на берегу Днепра, вывозили стиральные машины», - рассказал УНН мэр Новой Каховки.

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Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

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