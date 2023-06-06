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Окупанти почали підривати ГЕС о другій ночі - мер Нової Каховки

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Підривати Каховську ГЕС російські війська почали о другій годині ночі. Про це в коментарі УНН заявив мер Нової Каховки Володимир Коваленко.

Окупанти почали підривати ГЕС о другій ночі - мер Нової Каховки

Цитата

«З другої години ночі вони почали підривати, було декілька десятків вибухів. Почалося підтоплення Нової Каховки, вона розташована одразу за Каховською ГЕС. Вже до 7:30-8:00 ранку води зайняла ту площу, яка розташована біля берега. У Новій Каховці вулиці розташовані паралельно Дніпру, і перша вулиця - це проспект Дніпровський, вода дійшла до нього», - сказав УНН мер.

Наслідки від підриву для Нової Каховки катастрофичні. Мер міста розповів про руйнацію десятків природних та культурних об’єктів.

«Між Дніпром і першою вулицею Нової Каховки розташована зона відпочинку, наш іменитий парк, наш парк культури з атракціонами, наш 12-гектарний спортивний комплекс, де є дві бази підготовки збірної України по метанню молота та стрільбі з лука. Наше футбольне поле, у тому числі і зі штучним покриттям, центральну арену підтоплено. Саме страшне – затоплено нашу «Казкову діброву», це зоопарк. Він одним із перших постраждав, тому що майже на одному рівні знаходиться з Дніпром. На жаль, я не можу сказати, скільки там було тварин та яка їхня доля, я тільки знаю, що у нічний період там ніхто не працював. Охорона нікого не допускала, окупаційні війська в окопах там в бліндажах, що вони там покопали.

Підтоплені пам’ятники архітектури, Палац культури знаменитий, у якого статус «пам’ятник архітектури», підвальна частина і половина першого поверху вже затоплені. Підтоплено наш ще один пам’ятник архітектури – літній кінотеатр на тисячу місць, затоплено пам’ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, затоплена зона рекреації вся, яхт-клуб наш знаменитий, база відпочинку «Катрін», човнова станція», - розповів Володимир Коваленко.

За словами мера, суттєвих пошкоджень також зазнали населенні пункти, що розташовані біля Нової Каховки.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Через декілька годин вода сягне критичного рівня. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких населених пунктів, у тому числі частково з Херсона. Евакуація вже розпочалася.

Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.

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