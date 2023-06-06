Оккупанты начали взрывать ГЭС в два ночи - мэр Новой Каховки

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 17363 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 67636 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 114459 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 114201 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 262641 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132392 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121171 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 370816 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83533 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136293 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
72%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 129224 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 27497 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 109711 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 75330 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 14759 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 262626 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 291961 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 370806 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 346310 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 393868 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 75566 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 109943 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 129459 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170129 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79369 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Оккупанты начали взрывать ГЭС в два ночи - мэр Новой Каховки

Киев • УНН

 • 1097225 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Подрывать Каховскую ГЭС российские войска начали в два часа ночи. Об этом в комментарии УНН заявил мэр Новой Каховки Владимир Коваленко.

Оккупанты начали взрывать ГЭС в два ночи - мэр Новой Каховки

Цитата

«С двух часов ночи они начали взрывать, было несколько десятков взрывов. Началось подтопление Новой Каховки, она расположена сразу за Каховской ГЭС. Уже к 7:30-8:00 утра воды заняла ту площадь, которая расположена у берега. В Новой Каховке улицы расположены параллельно Днепру, и первая улица - это проспект Днепровский, вода дошла до него», - сказал УНН мэр.

Последствия от подрыва для Новой Каховки катастрофические. Мэр города рассказал о разрушении десятков природных и культурных объектов.

«Между Днепром и первой улицей Новой Каховки расположена зона отдыха, наш именитый парк, наш парк культуры с аттракционами, наш 12-гектарный спортивный комплекс, где есть две базы подготовки сборной Украины по метанию молота и стрельбе из лука. Наше футбольное поле, в том числе и с искусственным покрытием, центральная арена подтоплена. Самое страшное – затоплена наша «Сказочная дубрава», это зоопарк. Он одним из первых пострадал, потому что почти на одном уровне находится с Днепром. К сожалению, я не могу сказать, сколько там было животных и какова их судьба, я только знаю, что в ночной период там никто не работал. Охрана никого не допускала, оккупационные войска в окопах там в блиндажах, что они там покопали.

Подтоплены памятники архитектуры, Дворец культуры знаменитый, у которого статус «памятник архитектуры», подвальная часть и половина первого этажа уже затоплены. Подтоплен наш еще один памятник архитектуры - летний кинотеатр – на тысячу мест, затоплен памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко, затоплена зона рекреации вся, яхт-клуб наш знаменитый, база отдыха «Катрин», лодочная станция», - рассказал Владимир Коваленко.

По словам мэра, существенные повреждения также получили населенные пункты, расположенные возле Новой Каховки.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание РНБО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП
Brent
$61.84
Bitcoin
$76,836.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.94
Ethereum
$1,468.40