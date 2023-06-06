Оккупанты начали взрывать ГЭС в два ночи - мэр Новой Каховки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Подрывать Каховскую ГЭС российские войска начали в два часа ночи. Об этом в комментарии УНН заявил мэр Новой Каховки Владимир Коваленко.
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«С двух часов ночи они начали взрывать, было несколько десятков взрывов. Началось подтопление Новой Каховки, она расположена сразу за Каховской ГЭС. Уже к 7:30-8:00 утра воды заняла ту площадь, которая расположена у берега. В Новой Каховке улицы расположены параллельно Днепру, и первая улица - это проспект Днепровский, вода дошла до него», - сказал УНН мэр.
Последствия от подрыва для Новой Каховки катастрофические. Мэр города рассказал о разрушении десятков природных и культурных объектов.
«Между Днепром и первой улицей Новой Каховки расположена зона отдыха, наш именитый парк, наш парк культуры с аттракционами, наш 12-гектарный спортивный комплекс, где есть две базы подготовки сборной Украины по метанию молота и стрельбе из лука. Наше футбольное поле, в том числе и с искусственным покрытием, центральная арена подтоплена. Самое страшное – затоплена наша «Сказочная дубрава», это зоопарк. Он одним из первых пострадал, потому что почти на одном уровне находится с Днепром. К сожалению, я не могу сказать, сколько там было животных и какова их судьба, я только знаю, что в ночной период там никто не работал. Охрана никого не допускала, оккупационные войска в окопах там в блиндажах, что они там покопали.
Подтоплены памятники архитектуры, Дворец культуры знаменитый, у которого статус «памятник архитектуры», подвальная часть и половина первого этажа уже затоплены. Подтоплен наш еще один памятник архитектуры - летний кинотеатр – на тысячу мест, затоплен памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко, затоплена зона рекреации вся, яхт-клуб наш знаменитый, база отдыха «Катрин», лодочная станция», - рассказал Владимир Коваленко.
По словам мэра, существенные повреждения также получили населенные пункты, расположенные возле Новой Каховки.
Дополнение
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