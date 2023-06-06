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Підрив дамби Каховської ГЕС: на Херсонщині триває евакуація, станція зникає під водою, що ще відомо на даний час

Київ • УНН

 • 630816 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. У Херсонській області триває ліквідація підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, повідомляє УНН.

Підрив дамби Каховської ГЕС: на Херсонщині триває евакуація, станція зникає під водою, що ще відомо на даний час

Деталі

На даний момент з населених пунктів, що попадають у зону підтоплення, за інформацією ДСНС, евакуйовано близько 1,3 тисячі людей.

У самому Херсоні може скластися досить непроста ситуація. Як повідомили у міській раді “у зв’язку з руйнуванням греблі Каховської ГЕС та швидким підйомом води в річці Дніпро, частина території міста Херсона може потрапити у зону катастрофічного затоплення. Рівень води може піднятися до 5 метрів”.

Тим часом сама споруда ГЕС, за словами генерального директора Укргідроенерго Ігоря Сироти, йде під воду.

Цитата

“На сьогодні ми бачимо, що вже пів станції немає і вона знаходиться під водою. Іде розмив гідроспоруд. Нам потрібно буде дуже швидко побудувати нову станцію і ми побудуємо на тому самому місці ще потужнішу ГЕС”, — повідомив Сирота.

Ситуація ускладнюється тим, що під час підриву у воду потрапили 460 тон турбінного мастила. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

“В турбінах і трансформаторах Каховської ГЕС знаходилось 460 тонн турбінного та трансформаторного мастила. Вся ця кількість потрапила у воду. Поки що ми не маємо інформації чи відбувся розлив, чи поки що трансформаторні обладнання і замкнені єдності витримали і не весь витік відбувся”, — зазначив прем’єр.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що через підрив станції відкрили кримінальне провадження за фактом екоциду.

Своєю чергою представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що відомство має докази того, що окупанти дистанційно підірвали Каховську ГЕС.

“Є факти переміщення вибухових речовин, відповідної техніки рашистами для здійснення контрольованого дистанційного вибуху”, — повідомив Юсов.

Ситуація на лівому березі

Окупаційна “адміністрація” заявила про режим надзвичайного стану у зонах підтоплення і оголосила евакуацію з деяких населених пунктів. У підриві ГЕС представники окупантів звинувачують Україну.

Колаборант та російський ставленик на тимчасово окупованій території Херсонщини володимир сальдо обсяг підтоплень назвав “не критичним”, і заявив, що великої евакуації не буде.

Своєю чергою український мер Нової Каховки Володимир Коваленко в ексклюзивному коментарі УНН зазначив, що окупанти не організовують евакуацію мирного населення.

Голова міста розповів, що з розрахунків мирного часу, вода має дійти до мікрорайону Сокіл і там зупинитися.

“До п’ятої вулиці від Дніпра, це вулиця Історична, вода повинна там і зупинитися при самих великих розмірах руйнації. Ті люди, які можуть самостійно рухатися, це невелика відстань 1,5-2 км треба пройти і ти будеш в мікрорайоні, де вже загрози немає. Турбує стан людей, які одинокі, лежачі, не можуть вийти”, — каже мер Нової Каховки.

Проте, за словами міського голови, війська окупантів з небезпечних зон евакуювалися.

Підтвердилася інформація, що повністю затоплено зоопарк “Казкова діброва” у Новій Каховці, врятуватися могли лише лебеді та качки.

Спроба скликати Радбез ООН, ще реакція Заходу

Україна тим часом ініціювала скликання Радбезу ООН щодо підриву росіянами Каховської ГЕС, а також закликала G7 та ЄС до нових санкцій проти рф.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав підрив дамби Каховської ГЕС обурливим актом, який вкотре демонструє жорстокість війни рф в Україні.

“Руйнування Каховської дамби сьогодні ставить під загрозу життя тисяч цивільних осіб і завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу. Це обурливий акт, який вкотре демонструє жорстокість війни росії в Україні, — написав Столтенберг у своєму Twitter.

Представник Єврокомісії Петер Стано заявив, що ЄС засуджує підрив росіянами дамби.

“Знищення дамби у Новій Каховці виводить націлювання на цивільну інфраструктуру та цивільне населення України на безпрецедентно новий рівень. І, звісно, Європейський Союз рішуче засуджує цей жахливий і варварський напад на таку важливу частину інфраструктури, що має жахливі гуманітарні та екологічні наслідки”.

Таку ж думку висловив і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. За його словами, російські атаки на українські об’єкти критичної інфраструктури досягли “безпрецедентного рівня” після підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС.

Коментуючи загрозу для Запорізької АЕС голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, закликав рф та Україну гарантувати захист ставка-охолоджувача біля станції.

“Життєво важливо, щоб цей ставок-охолоджувач залишався недоторканим. Не можна робити нічого, що потенційно може підірвати його цілісність. Я закликаю всі сторони гарантувати, що нічого не буде зроблено для підриву цього. Моя поїздка на ЗАЕС на наступному тижні була запланована, а зараз це необхідно. Я поїду”, — розповів Гроссі.

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