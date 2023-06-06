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Головний дипломат ЄС про підрив Каховської ГЕС: агресія росії досягла безпрецедентного рівня

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Російські атаки на українські об'єкти критичної інфраструктури досягли "безпрецедентного рівня" після підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС. Про це заявили Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель та єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич, передає УНН.

Головний дипломат ЄС про підрив Каховської ГЕС: агресія росії досягла безпрецедентного рівня

Цитата

"Напади росії на українську цивільну критичну інфраструктуру досягли сьогодні безпрецедентного рівня після руйнування дамби на Каховській ГЕС. Європейський Союз рішуче засуджує цю атаку. Це являє собою новий вимір російських звірств і може являти собою порушення міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права", - йдеться в заяві.

Деталі

Вони наголосили, що повінь, викликана підривом, ставить під загрозу життя сотень тисяч мирних жителів у близько 80 населених пунктах, у тому числі в Херсоні, що "погіршує і без того жахливу гуманітарну ситуацію" в регіоні. Крім цього, йдеться в заяві, падіння рівня води впливає на доступ до охолоджувальної води для реакторів Запорізької АЕС.

"Цим відчайдушним вчинком росія також продовжує свою безрозсудну ядерну авантюру, ставлячи під загрозу належне функціонування систем безпеки та захисту ЗАЕС, явно порушуючи відповідні попередні резолюції Ради керуючих МАГАТЕ та Генеральної конференції, а також п’ять принципів забезпечення ядерної безпеки та безпеки на ЗАЕС генерального директора МАГАТЕ. Це безвідповідально й абсолютно неприйнятно", - наголосили головний дипломат ЄС та єврокомісар.

Вони наголосили, що продовжать підтримувати зв’язок з українською владою, щоб забезпечити негайну допомогу ЄС. Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації Європейської Комісії (ERCC) активно стежить за ситуацією та перебуває в тісному контакті з Державною службою з надзвичайних ситуацій України.

"Україна може запросити допомогу в рамках Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM). Ми готові задовольнити будь-які невідкладні потреби, включаючи їжу та питну воду", - йдеться в заяві.

Крім цього, Боррель та Ленарчич нагадали, що атаки на об'єкти критичної інфраструктури можуть вважатися воєнними злочинами, і підкреслили свою рішучість забезпечити, щоб усі командири, виконавці та співучасники цих злочинів були притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного права.

Також у заяві висловили підтримку українській "Формулі мира", одним з пунктів якої є відповідальність за воєнні злочини, ядерну, енергетичну, продовольчу безпеку, а також захист довкілля. ЄС закликав глобальних партнерів підтримати цю ініціативу президента Володимира Зеленського і наголосив, що підтримка України "залишатиметься непохитною стільки, скільки потрібно". 

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Міністерство закордонних справ України заявило, що ініціює скликання Україною термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з терористичним актом росії на Каховській ГЕС.

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