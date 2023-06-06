Главный дипломат ЕС о подрыве Каховской ГЭС: агрессия россии достигла беспрецедентного уровня

Цитата

"Нападения россии на украинскую гражданскую критическую инфраструктуру достигли сегодня беспрецедентного уровня после разрушения дамбы на Каховской ГЭС. Европейский Союз решительно осуждает эту атаку. Это представляет собой новое измерение российских зверств и может представлять собой нарушение международного права, в частности международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.

Детали

Они подчеркнули, что наводнение, вызванное подрывом, ставит под угрозу жизни сотен тысяч мирных жителей в около 80 населенных пунктах, в том числе в Херсоне, что "ухудшает и без того ужасную гуманитарную ситуацию" в регионе. Кроме этого, говорится в заявлении, падение уровня воды влияет на доступ к охлаждающей воде для реакторов Запорожской АЭС.

"Этим отчаянным поступком россия также продолжает свою безрассудную ядерную авантюру, ставя под угрозу надлежащее функционирование систем безопасности и защиты ЗАЭС, явно нарушая соответствующие предыдущие резолюции Совета управляющих МАГАТЭ и Генеральной конференции, а также пять принципов обеспечения ядерной безопасности и безопасности на ЗАЭС генерального директора МАГАТЭ. Это безответственно и абсолютно неприемлемо", - отметили главный дипломат ЕС и еврокомиссар.

Они отметили, что продолжат поддерживать связь с украинскими властями, чтобы обеспечить немедленную помощь ЕС. Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Европейской Комиссии (ERCC) активно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Украина может запросить помощь в рамках Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM). Мы готовы удовлетворить любые неотложные потребности, включая еду и питьевую воду", - говорится в заявлении.

Кроме этого, Боррель и Ленарчич напомнили, что атаки на объекты критической инфраструктуры могут считаться военными преступлениями, и подчеркнули свою решимость обеспечить, чтобы все командиры, исполнители и соучастники этих преступлений были привлечены к ответственности в соответствии с международным правом.

Также в заявлении выразили поддержку украинской "Формуле мира", одним из пунктов которой является ответственность за военные преступления, ядерную, энергетическую, продовольственную безопасность, а также защиту окружающей среды. ЕС призвал глобальных партнеров поддержать эту инициативу президента Владимира Зеленского и подчеркнул, что поддержка Украины "будет оставаться непоколебимой столько, сколько нужно".

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что инициирует созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с террористическим актом россии на Каховской ГЭС.