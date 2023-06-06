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МАГАТЕ закликало росію та Україну гарантувати захист ставка-охолоджувача біля ЗАЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що підрив Каховської ГЕС призвело до зниження рівня води у водосховищах, які використовуються для подачі охолоджувальної води на Запорізьку АЕС. Серед альтернативних джерел води є ставок-охолоджувач, тому очільник МАГАТЕ закликав росію та Україну забезпечити його захист, передає УНН.

МАГАТЕ закликало росію та Україну гарантувати захист ставка-охолоджувача біля ЗАЕС

Деталі

Гроссі пояснив, що відсутність охолоджувальної води в основних системах охолоджувальної води протягом тривалого періоду часу призведе до розплавлення палива та непрацездатності аварійних дизель-генераторів. Він додав, що згідно з поточною оцінкою, безпосереднього ризику для безпеки станції немає.

За словами Гроссі, співробітники МАГАТЕ на місці були проінформовані, що пошкодження греблі Нової Каховки наразі призводить до зменшення висоти водойми приблизно на 5 см/год. Команда продовжує стежити за ситуацією.

"Магістральна лінія охолоджувальної води подається з резервуара і перекачується по каналах біля ТЕЦ на майданчик. За розрахунками, води цим маршрутом має вистачити на кілька днів. О 8 ранку вода у водоймі була на рівні 16,4 м. Якщо опускається нижче 12,7 м, її більше не можна прокачувати", - зазначив гендиректор агентства.

Він зауважив, що місія МАГАТЕ та ЗАЕС докладає всіх зусиль, щоб закачувати якомога більше води в канали охолодження та пов’язані з ними системи. Крім того, на станції відключають неосновних споживачів води, щоб зменшити споживання води, а керівництво ЗАЕС обговорює подальші заходи.

Гроссі підкреслив, що існує ряд альтернативних джерел води. Основним з них є великий ставок-охолоджувач поруч із майданчиком, який за проєктом знаходиться вище рівня водойми. Він зауважив, що оскільки реактори були зупинені на багато місяців, згідно з оцінкою, ставка буде достатньо для забезпечення водою для охолодження протягом кількох місяців.

Цитата

"Життєво важливо, щоб цей ставок-охолоджувач залишався недоторканим. Не можна робити нічого, що потенційно може підірвати його цілісність. Я закликаю всі сторони гарантувати, що нічого не буде зроблено для підриву цього. Моя поїздка на ЗАЕС на наступному тижні була запланована, а зараз це необхідно. Я поїду", - підсумував Гроссі.

Нагадаємо

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС після підриву Каховської ГЕС. У агентстві повідомили, що наразі безпосереднього ризику для ядерної безпеки атомного об'єкта немає.

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