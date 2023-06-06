МАГАТЭ призвало россию и Украину гарантировать защиту пруда-охладителя возле ЗАЭС

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 16874 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 66533 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 113799 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 113569 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 261816 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132183 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 120995 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 370261 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83504 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136249 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
71%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 128597 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 26911 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 109137 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 74728 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 14248 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 261815 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 291562 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 370261 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 345958 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 393552 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 74889 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 109285 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 128776 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170009 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79258 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

МАГАТЭ призвало россию и Украину гарантировать защиту пруда-охладителя возле ЗАЭС

Киев • УНН

 • 348016 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что подрыв Каховской ГЭС привел к снижению уровня воды в водохранилищах, которые используются для подачи охлаждающей воды на Запорожскую АЭС. Среди альтернативных источников воды есть пруд-охладитель, поэтому глава МАГАТЭ призвал россию и Украину обеспечить его защиту, передает УНН.

МАГАТЭ призвало россию и Украину гарантировать защиту пруда-охладителя возле ЗАЭС

Детали

Гросси объяснил, что отсутствие охлаждающей воды в основных системах охлаждающей воды в течение длительного периода времени приведет к расплавлению топлива и неработоспособности аварийных дизель-генераторов. Он добавил, что согласно текущей оценке, непосредственного риска для безопасности станции нет.

По словам Гросси, сотрудники МАГАТЭ на месте были проинформированы, что повреждение плотины Новой Каховки в настоящее время приводит к уменьшению высоты водоема примерно на 5 см/ч. Команда продолжает следить за ситуацией.

"Магистральная линия охлаждающей воды подается из резервуара и перекачивается по каналам возле ТЭЦ на площадку. По расчетам, воды по этому маршруту должно хватить на несколько дней. В 8 утра вода в водоеме была на уровне 16,4 м. Если опускается ниже 12,7 м, ее больше нельзя прокачивать", - отметил гендиректор агентства.

Он отметил, что миссия МАГАТЭ и ЗАЭС прилагает все усилия, чтобы закачивать как можно больше воды в каналы охлаждения и связанные с ними системы. Кроме того, на станции отключают неосновных потребителей воды, чтобы уменьшить потребление воды, а руководство ЗАЭС обсуждает дальнейшие меры.

Гросси подчеркнул, что существует ряд альтернативных источников воды. Основным из них является большой пруд-охладитель рядом с площадкой, который по проекту находится выше уровня водоема. Он отметил, что поскольку реакторы были остановлены на много месяцев, согласно оценке, пруда будет достаточно для обеспечения водой для охлаждения в течение нескольких месяцев.

Цитата

"Жизненно важно, чтобы этот пруд-охладитель оставался нетронутым. Нельзя делать ничего, что потенциально может подорвать его целостность. Я призываю все стороны гарантировать, что ничего не будет сделано для подрыва этого. Моя поездка на ЗАЭС на следующей неделе была запланирована, а сейчас это необходимо. Я поеду", - подытожил Гросси.

Напомним

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) следят за ситуацией на Запорожской АЭС после подрыва Каховской ГЭС. В агентстве сообщили, что в настоящее время непосредственного риска для ядерной безопасности атомного объекта нет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$61.84
Bitcoin
$76,836.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.94
Ethereum
$1,468.40