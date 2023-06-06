МАГАТЭ призвало россию и Украину гарантировать защиту пруда-охладителя возле ЗАЭС

Детали

Гросси объяснил, что отсутствие охлаждающей воды в основных системах охлаждающей воды в течение длительного периода времени приведет к расплавлению топлива и неработоспособности аварийных дизель-генераторов. Он добавил, что согласно текущей оценке, непосредственного риска для безопасности станции нет.

По словам Гросси, сотрудники МАГАТЭ на месте были проинформированы, что повреждение плотины Новой Каховки в настоящее время приводит к уменьшению высоты водоема примерно на 5 см/ч. Команда продолжает следить за ситуацией.

"Магистральная линия охлаждающей воды подается из резервуара и перекачивается по каналам возле ТЭЦ на площадку. По расчетам, воды по этому маршруту должно хватить на несколько дней. В 8 утра вода в водоеме была на уровне 16,4 м. Если опускается ниже 12,7 м, ее больше нельзя прокачивать", - отметил гендиректор агентства.

Он отметил, что миссия МАГАТЭ и ЗАЭС прилагает все усилия, чтобы закачивать как можно больше воды в каналы охлаждения и связанные с ними системы. Кроме того, на станции отключают неосновных потребителей воды, чтобы уменьшить потребление воды, а руководство ЗАЭС обсуждает дальнейшие меры.

Гросси подчеркнул, что существует ряд альтернативных источников воды. Основным из них является большой пруд-охладитель рядом с площадкой, который по проекту находится выше уровня водоема. Он отметил, что поскольку реакторы были остановлены на много месяцев, согласно оценке, пруда будет достаточно для обеспечения водой для охлаждения в течение нескольких месяцев.

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"Жизненно важно, чтобы этот пруд-охладитель оставался нетронутым. Нельзя делать ничего, что потенциально может подорвать его целостность. Я призываю все стороны гарантировать, что ничего не будет сделано для подрыва этого. Моя поездка на ЗАЭС на следующей неделе была запланирована, а сейчас это необходимо. Я поеду", - подытожил Гросси.

Напомним

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) следят за ситуацией на Запорожской АЭС после подрыва Каховской ГЭС. В агентстве сообщили, что в настоящее время непосредственного риска для ядерной безопасности атомного объекта нет.