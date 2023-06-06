МАГАТЕ стежить за ситуацією на ЗАЕС після підриву Каховської ГЕС: наразі не бачать безпосередньої загрози
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС після підриву Каховської ГЕС. Наразі безпосереднього ризику для ядерної безпеки атомного об'єкта немає, вказали в МАГАТЕ, передає УНН.
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"МАГАТЕ відомо про повідомлення про пошкодження Каховської дамби в Україні; фахівці МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією; відсутня безпосередня загроза ядерній безпеці станції", - повідомили у МАГАТЕ.
Нагадаємо
російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС.
У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких пунктів. Евакуація відбувається з таких населених пунктів: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.
На деокупованих територіях Херсонської області, які можуть стати зоною підтоплення через підрив окупантами Каховської ГЕС, уже розпочалася евакуація.
Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що після підриву Каховської ГЕС окупанти теж почали евакуацію, адже лівий берег Дніпра перебуває у більшій небезпеці – він нижчий за правий, і вода піде передусім саме туди.
Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликає екстрене засідання РНБО.
Як повідомили в Херсонський ОВА, через декілька годин вода сягне критичного рівня.