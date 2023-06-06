МАГАТЭ следит за ситуацией на ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС: пока не видят непосредственной угрозы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) следят за ситуацией на Запорожской АЭС после подрыва Каховской ГЭС. Сейчас непосредственного риска для ядерной безопасности атомного объекта нет, указали в МАГАТЭ, передает УНН.
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"МАГАТЭ известно о сообщении о повреждении Каховской дамбы в Украине; специалисты МАГАТЭ на Запорожской АЭС внимательно следят за ситуацией; отсутствует непосредственная угроза ядерной безопасности станции", - сообщили в МАГАТЭ.
Напомним
российская армия осуществила подрыв Каховской ГЭС.
В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых пунктов. Эвакуация происходит из таких населенных пунктов: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.
На деоккупированных территориях Херсонской области, которые могут стать зоной подтопления из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС, уже началась эвакуация.
Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что после подрыва Каховской ГЭС оккупанты тоже начали эвакуацию, ведь левый берег Днепра находится в большей опасности – он ниже правого, и вода пойдет прежде всего именно туда.
Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созывает экстренное заседание СНБО.
Как сообщили в Херсонский ОВА, через несколько часов вода достигнет критического уровня.