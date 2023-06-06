На Херсонщині вже евакуйовано близько 1,3 тис. людей – ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Через затоплення внаслідок російського підриву Каховської ГЕС у Херсонській області евакуйовано близько 1 300 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.
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«Станом на 15 год. евакуйовано близько 1 тис. 300 осіб. За попередньою інформацією наразі підтоплено 13 населених пунктів на правому березі р. Дніпра та понад 260 будинків», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у пунктах надання допомоги населенню працюють психологи Служби порятунку.
Також створено резерв сил і засобів ДСНС для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Доповнення
Через російський підрив Каховська ГЕС на Херсонщині повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких населених пунктів, у тому числі частково з Херсона. Евакуація вже розпочалася.