На Херсонщине уже эвакуированы около 1,3 тыс. человек - ГСЧС

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«По состоянию на 15 ч. эвакуированы около 1 тыс. 300 человек. По предварительной информации сейчас подтоплено 13 населенных пунктов на правом берегу р. Днепр и более 260 домов», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в пунктах оказания помощи населению работают психологи Службы спасения.

Также создан резерв сил и средств ГСЧС для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Дополнение

Из-за российского подрыва Каховская ГЭС на Херсонщине полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.