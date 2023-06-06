На Херсонщине уже эвакуированы около 1,3 тыс. человек - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Из-за затопления в результате российского подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области эвакуированы около 1 300 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.
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«По состоянию на 15 ч. эвакуированы около 1 тыс. 300 человек. По предварительной информации сейчас подтоплено 13 населенных пунктов на правом берегу р. Днепр и более 260 домов», - говорится в сообщении.
Сообщается, что в пунктах оказания помощи населению работают психологи Службы спасения.
Также создан резерв сил и средств ГСЧС для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Дополнение
Из-за российского подрыва Каховская ГЭС на Херсонщине полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.
В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.