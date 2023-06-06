На окупованій території Херсонщини затоплення назвали "не критичним" і готуються до "не великої" евакуації
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. На тимчасово окупованих територіях лівобережної частини Херсонщини росіяни "оголосили" режим надзвичайної ситуації і "на папері" готуються до евакуації. У той час як окупаційна так звана "адміністрація" в своїх заявах обсяг підтоплень назвала "не критичним" і заявляє, що більшість населення залишиться на своїх місцях, пише УНН з посиланням на росЗМІ.
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За словами речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, через підрив росіянами Каховської ГЕС, у першу чергу, постраждає тимчасово окуповані території лівого берега Дніпра, оскільки він географічно нижчий і, відповідно, перша частина води – основне затоплення – припаде саме туди.
За даними росЗМІ, підтоплення почалося з міста Гола Пристань. Далі були Олешки, села Дніпряни, Корсунка, Кринки, Козачі Лагері, Підстепне, Пойма, Піщаніка, Саги, Нечаєве, Кардащинка, солонці, Підлісне та інші.
Вода зачепила й тимчасово захоплену окупантами Нову Каховку, про що повідомив місцевий гауляйтер володимир леонтьєв в ефірі російського телеканалу. За його словами, максимальний рівень підняття води в районі Каховської ГЕС може сягнути близько 12,5 метра, за його даними, уже вода піднялася до 10-11 метрів. Зазначається, що, наразі, за даними "місцевих" екстрених служб, затоплено приблизно 600 будинків.
Окупаційна так звана "адміністрація" тимчасово окупованих територій Херсонщини "ввела" режим надзвичайної ситуації та оголосила евакуацію.
«Запровадити режим надзвичайної ситуації ... на території Новокаховського міського "округу" з 12 години 00 хвилин 06 червня 2023», - йдеться в "наказі".
Зазначалося, що готується евакуація жителів "Новокаховського, Голопристанського та Олешкінського "округів". Їм необхідно зібрати особисті речі, документи, "взяти продукти харчування на три дні та питну воду. Перш ніж покинути свої житлові будинки, слід відключити газ і воду", пишуть ЗМІ, посилаючись на наказ окупаційної так званої "адміністрації".
"россія своіх не бросаєт!" – наголосили на папері в окупаційній "адміністрації", закликавши людей зберігати спокій.
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Колаборант та російський ставленик на тимчасово окупованій території Херсонщини володимир сальдо почав заперечувати причетність росіян до підриву Каховської ГЕС, а обсяг підтоплень назвав "не критичним".
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«Це не сильно позначиться на ситуації в Херсонській області. Не буде потрібна навіть велика евакуація людей. Більшість жителів залишаються на своїх місцях», - заявив колаборант.
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