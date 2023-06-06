На окупованій території Херсонщини затоплення назвали "не критичним" і готуються до "не великої" евакуації

КИЇВ. 6 червня. УНН. На тимчасово окупованих територіях лівобережної частини Херсонщини росіяни "оголосили" режим надзвичайної ситуації і "на папері" готуються до евакуації. У той час як окупаційна так звана "адміністрація" в своїх заявах обсяг підтоплень назвала "не критичним" і заявляє, що більшість населення залишиться на своїх місцях, пише УНН з посиланням на росЗМІ.