На оккупированной территории Херсонщины затопление назвали "не критическим" и готовятся к "не большой" эвакуации

Детали

По словам спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, в первую очередь, пострадает временно оккупированные территории левого берега Днепра, поскольку он географически ниже и, соответственно, первая часть воды – основное затопление – придется именно туда.

По данным росСМИ, подтопление началось с города Голая Пристань. Далее были Олешки, села Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Подстепное, Пойма, Песчаника, Саги, Нечаево, Кардащинка, Солонцы, Подлесное и другие.

Вода зацепила и временно захваченную оккупантами Новую Каховку, о чем сообщил местный гауляйтер владимир леонтьев в эфире российского телеканала. По его словам, максимальный уровень поднятия воды в районе Каховской ГЭС может достичь около 12,5 метра, по его данным, уже вода поднялась до 10-11 метров. Отмечается, что в настоящее время, по данным "местных" экстренных служб, затоплено около 600 домов.

Оккупационная так называемая "администрация" временно оккупированных территорий Херсонщины "ввела" режим чрезвычайной ситуации и объявила эвакуацию.

«Ввести режим чрезвычайной ситуации ... на территории Новокаховского городского "округа" с 12 часов 00 минут 06 июня 2023 года», - говорится в "приказе".

Отмечалось, что готовится эвакуация жителей "Новокаховского, Голопристанского и Олешкинского "округов". Им необходимо собрать личные вещи, документы, "взять продукты питания на три дня и питьевую воду. Прежде чем покинуть свои жилые дома, следует отключить газ и воду", пишут СМИ, ссылаясь на приказ оккупационной так называемой "администрации".

"россия своих не бросает!" – подчеркнули на бумаге в оккупационной "администрации", призвав людей сохранять спокойствие.

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Коллаборант и российский ставленник на временно оккупированной территории Херсонщины владимир сальдо начал отрицать причастность россиян к подрыву Каховской ГЭС, а объем подтоплений назвал "не критичным".

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«Это не сильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже большая эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах», - заявил коллаборант.

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