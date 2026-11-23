Прессекретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что новые трехсторонние переговоры между Украиной, США и рф состоятся в ближайшее время, но точной даты пока нет. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

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Встреча состоится в ближайшее время, но пока что относительно дат нет никакой определенности - заявил он.

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10–11 ноября представители россии, США и Украины встретились в Абу-Даби, возобновив трехсторонние переговоры после почти девятимесячного перерыва.

Глава российской делегации владимир мединский заявил, что россия и Украина согласовали новый масштабный обмен военнопленными.

В то же время администрация президента США Дональда Трампа сообщила европейским и украинским чиновникам, что хочет, чтобы Киев заключил мирное соглашение с россией до начала января - еще до того, как демократы получат контроль над Конгрессом.

Напомним

США обратились к россии с просьбой подготовить новое предложение относительно будущего соглашения о безопасности с Европой, которое предусматривало бы шаги со стороны рф, направленные на снижение напряженности на континенте.