Переправляли мужчин из Украины в страны Евросоюза: правоохранители блокировали международный канал

Национальная полиция сообщает, что блокировала "международный канал" переправки мужчин из Украины в Евросоюз. А помогли в этом Министерство внутренней безопасности США и Интерпол. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Во взаимодействии с Департаментом расследований Министерства внутренней безопасности США (HSI DHS) украинские полицейские установили местонахождение организатора преступной группы, который из США координировал действия сообщников. Другого соорганизатора задержали на территории Закарпатья во время незаконной переправки очередной группы людей. Мероприятия проводились в рамках международной спецоперации Интерпола "LIBERTERTERRA II", - говорится в сообщении.

Детали

Масштабную "схему" переправки мужчин призывного возраста из Украины в страны Европейского Союза разоблачили оперативники Департамента миграционной полиции и следователи Печерского управления полиции ГУНП в г. Киеве под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры совместно с 27-м пограничным отрядом Государственной пограничной службы.

Правоохранители установили, что участники преступной группы причастны к незаконной переправке за границу около 40 человек, свои преступные услуги они оценивали в 10 000 долларов США за каждого человека.

Фигуранты создали закрытый канал в Телеграме, где предлагали свои "услуги" и инструктировали "клиентов". После оплаты аванса беглецы должны были добраться до г. Львов, а оттуда участники преступной группы горными дорогами перевозили их в Закарпатье. В дальнейшем мужчин призывного возраста прятали в помещениях злоумышленников, после чего незаконно переправляли через государственную границу Украины в обход установленных пунктов пропуска в Румынию.

Во взаимодействии с HSI DHS украинские правоохранители разоблачили местонахождение одного из организаторов преступной схемы, который, незаконно пересекая государственную границу Украины, бежал в США, а оттуда координировал деятельность соучастников, осуществлял распределение денежных средств.

Организаторам преступной "схемы" сообщено о подозрении по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), один из них уже под арестом.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению других участников преступной группы и их задержанию.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Напомним

На Харьковщине ликвидирована коррупционная схема уклонения от мобилизации. Председатель МСЭК и 12 сообщников помогали призывникам получить фальшивые справки об инвалидности за 2-5 тыс. долларов.