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На Харківщині викрили посадовців МСЕК, які заробили на ухилянтах понад пів мільйона доларів

На Харківщині викрили посадовців МСЕК, які заробили на ухилянтах понад пів мільйона доларів

Київ • УНН

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На Харківщині ліквідовано корупційну схему ухилення від мобілізації. Голова МСЕК та 12 спільників допомагали призовникам отримати фальшиві довідки про інвалідність за 2-5 тис. доларів.

На Харківщині правоохоронці ліквідували ще одну корупційну схему ухилення від мобілізації. До організації оборудки причетний голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій обласного центру. Про це заявили в Службі безпеки України, передає УНН.

Деталі

Слідчі з'ясували, що за гроші фігурант допомагав ухилянтам уникнути призову на підставі фальшивих довідок про інвалідність.

Щоб реалізувати "схему", посадовець залучив ще 12 спільників, які діяли у складі злочинної групи. Серед них – його підлеглі, а також очільники різних медустанов регіону та цивільні посередники.

Вартість таких "послуг" становила від 2 до 5 тис. доларів США. Сума залежала від терміновості "замовлення". Для пошуку потенційних клієнтів фігуранти використовували особисті зв’язки.

Встановлено, що через злочинні дії учасників групи понад 400 осіб призовного віку змогли незаконно уникнути мобілізації.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ затримали організатора та його спільників. Одночасно було проведено майже 90 обшуків за місцями роботи і проживання учасників злочинної групи та в їхніх автомобілях.

Під час слідчих дій вилучили велику кількість справ призовників, чорнові записи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

Також виявлено гроші у сумі понад 500 тис. доларів США, майже 80 тис. євро, більше ніж 1 млн грн та навіть російські рублі, які ймовірно одержані злочинним шляхом

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили організатору злочинної групи та 12 його спільникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб);. ч. 3, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, використання підроблених документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб)

- резюмували в СБУ. 

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

Доповнення

За матеріалами справи, спочатку фігуранти виготовляли фальшиві документи про нібито наявність захворювань, які є підставою для оформлення інвалідності.

Для цього вони фальсифікували всю медичну документацію з історії "хвороби" свого клієнта, у тому числі щодо його перебування на стаціонарному лікуванні.

Потім організатор оборудки забезпечував підготовку фіктивного рішення медико-соціальної експертної комісії про призначення групи інвалідності.

Нагадаємо

Посадовицю МСЕК та її сина - керівника облуправління ПФУ у Хмельницькій області викрили на незаконному збагачені на мільйони доларів. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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