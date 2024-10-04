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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине разоблачили должностных лиц МСЭК, которые заработали на уклонистах более полумиллиона долларов

На Харьковщине разоблачили должностных лиц МСЭК, которые заработали на уклонистах более полумиллиона долларов

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 10:37  •  4609 просмотра

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На Харьковщине ликвидирована коррупционная схема уклонения от мобилизации. Председатель МСЭК и 12 сообщников помогали призывникам получить фальшивые справки об инвалидности за 2-5 тыс. долларов.

На Харьковщине правоохранители ликвидировали еще одну коррупционную схему уклонения от мобилизации. К организации сделки причастен председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий областного центра. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что за деньги фигурант помогал уклонистам избежать призыва на основании фальшивых справок об инвалидности.

Чтобы реализовать «схему», чиновник привлек еще 12 сообщников, которые действовали в составе преступной группы. Среди них - его подчиненные, а также руководители различных медучреждений региона и гражданские посредники.

Стоимость таких «услуг» составляла от 2 до 5 тыс. долларов США. Сумма зависела от срочности «заказа». Для поиска потенциальных клиентов фигуранты использовали личные связи.

Установлено, что из-за преступных действий участников группы более 400 человек призывного возраста смогли незаконно избежать мобилизации.

В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ задержали организатора и его сообщников. Одновременно было проведено почти 90 обысков по местам работы и проживания участников преступной группы и в их автомобилях.

Во время следственных действий изъяли большое количество дел призывников, черновые записи, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

Также обнаружены деньги в сумме более 500 тыс. долларов США, почти 80 тыс. евро, более 1 млн грн и даже российские рубли, которые вероятно получены преступным путем

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили организатору преступной группы и 12 его сообщникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц);. ч. 3, ч. 4 ст. 358 (подделка документов, использование поддельных документов, совершенные по предварительному сговору группой лиц)

- резюмировали в СБУ. 

Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается расследование для привлечения всех виновных к ответственности.

Дополнение

По материалам дела, сначала фигуранты изготавливали фальшивые документы о якобы наличии заболеваний, которые являются основанием для оформления инвалидности.

Для этого они фальсифицировали всю медицинскую документацию из истории «болезни» своего клиента, в том числе относительно его пребывания на стационарном лечении.

Затем организатор сделки обеспечивал подготовку фиктивного решения медико-социальной экспертной комиссии о назначении группы инвалидности.

Напомним,

Чиновницу МСЭК и ее сына - руководителя облуправления ПФУ в Хмельницкой области разоблачили на незаконном обогащении на миллионы долларов. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаКриминал и ЧП