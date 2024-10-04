Переправляли чоловіків з України до країн Євросоюзу: правоохоронці блокували міжнародний канал

Національна поліція повідомляє, що блокувала "міжнародний канал" переправлення чоловіків з України до Євросоюзу. А допомогли в цьому Міністерство внутрішньої безпеки США та Інтерпол. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

У взаємодії з Департаментом розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки США (HSI DHS) українські поліцейські встановили місцеперебування організатора злочинної групи, який зі США координував дії спільників. Іншого співорганізатора затримали на території Закарпаття під час незаконного переправлення чергової групи людей. Заходи проводились в рамках міжнародної спецоперації Інтерполу "LIBERTERRA II", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Масштабну "схему" переправлення чоловіків призовного віку з України до країн Європейського Союзу викрили оперативники Департаменту міграційної поліції та слідчі Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури спільно з 27-м прикордонним загоном Державної прикордонної служби.

Правоохоронці встановили, що учасники злочинної групи причетні до незаконного переправлення за кордон близько 40 осіб, свої злочинні послуги вони оцінювали у 10 000 доларів США за кожну людину.

Фігуранти створили закритий канал у Телеграмі, де пропонували свої "послуги" та інструктували "клієнтів". Після оплати авансу втікачі мали дістатися до м. Львів, а звідти учасники злочинної групи гірськими дорогами перевозили їх до Закарпаття. Надалі чоловіків призовного віку переховували у помешканнях зловмисників, після чого незаконно переправляли через державний кордон України в обхід встановлених пунктів пропуску до Румунії.

У взаємодії з HSI DHS українські правоохоронці викрили місцеперебування одного з організаторів злочинної схеми, який, незаконно перетнувши державний кордон України, втік до США, а звідти координував діяльність співучасників, здійснював розподіл грошових коштів.

Організаторам злочинної "схеми" повідомлено про підозру за ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), один із них вже під арештом.

Наразі тривають заходи зі встановлення інших учасників злочинної групи та їх затримання.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо

На Харківщині ліквідовано корупційну схему ухилення від мобілізації. Голова МСЕК та 12 спільників допомагали призовникам отримати фальшиві довідки про інвалідність за 2-5 тис. доларів.