Венгрия против кандидатуры Рютте на пост главы НАТО – Politico

Венгрия не поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

В частности издание приводит заявление министра иностранных дел Петер Сийярто, который резко раскритиковал кандидатуру Рютте.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте становится фаворитом на должность генсека НАТО

Мы, конечно, не можем поддержать избрание на должность генерального секретаря НАТО человека, который ранее хотел поставить Венгрию на колени - заявил Сийярто.

В Politico напомнили, что в 2021 году Рютте осудил новое законодательство против ЛГБТ, представленное премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявив, что страна "больше не имеет права быть в Европейском Союзе". "Долгосрочная цель - поставить Венгрию на колени в этом вопросе" - заявил тогда Рютте.

Дополнение

В издании подчеркивают, что позиция Венгрии усиливает неопределенность вокруг кандидатуры нового генсека НАТО.

Отмечается, что члены НАТО до сих пор не определились относительно поддержки Рютте, которого поддерживают США. Великобритания, Франция и Германия также пообещали поддержать заявку Рютте на должность генсека НАТО.

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Однако группа стран восточного фланга НАТО не в восторге от кандидатуры Рютте.

В частности, страны Балтии недовольны отсутствием обязательств Рютте по расходам на оборону Нидерландов, а президент Румынии Клаус Йоханнис недоволен длительным сопротивлением Нидерландов присоединению его страны к Шенгенской зоне.

Напомним,

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