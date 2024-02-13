Туреччина не поспішає погодити заявку Рютте на пост глави НАТО: чого хоче

Туреччина хоче отримати запевнення від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, перш ніж Анкара схвалить його заявку на посаду наступного глави НАТО, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

Туреччина прагне забезпечити, щоб Рютте - або будь-який інший кандидат - не мав упередженого ставлення до членів альянсу в Європейському Союзі, і, зокрема, щоб він не піддавався тиску з боку держав-членів ЄС Греції та Кіпру, сказали люди, які говорили на умову анонімності під час обговорення делікатного питання. Обидві країни, як і раніше, перебувають у сварці з Анкарою через давні територіальні конфлікти.

Туреччина також хоче, щоб Рютте дозволив Анкарі включитися в партнерські відносини НАТО з ЄС і переконатися, що між союзниками по НАТО не буде обмежень на оборонний експорт, пише видання.

Керівництво Туреччини в принципі прихильно ставиться до того, щоб Рютте посів місце генерального секретаря Єнса Столтенберга, який йде, кажуть люди, знайомі з цим питанням, хоча воно залишається однією з кількох країн, які ще не дали приватної згоди на його кандидатуру.

Bloomberg зазначає, що останніми тижнями голландський прем'єр став фаворитом на пост глави Організації Північноатлантичного договору, і жодна країна не наклала на нього вето.

У липні уряд Нідерландів зняв обмеження на продаж зброї Туреччині, більш ніж через три роки після того, як він призупинив їх після військового вторгнення Анкари в північну Сирію. Це рішення послідувало за згодою Туреччини підтримати заявку Швеції на вступ після кількох місяців переговорів.

За даними ЗМІ, Туреччина ще не передала Рютте свій список запитів. Голландський лідер і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пом'якшили свої стосунки і відновили зв'язки після загострення напруженості між двома країнами ще 2017 року.

Офіс Рютте відмовився від коментарів і представник турецького уряду відмовився від коментарів.

Термін повноважень Столтенберга спливає в жовтні, і рішення про його заміну мають ухвалити одноголосно всі союзники по НАТО, кількість яких наразі становить 31.

Додамо

Незважаючи на широку підтримку з боку більших країн НАТО, включно з Францією та Німеччиною, посли НАТО досі офіційно не підписали кандидатуру Рютте. Деякі країни східного флангу альянсу зволікали, прагнучи більшого представництва регіону на керівних організаційних посадах.

Хоча прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас і міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш торік висловили зацікавленість у здобутті цієї вищої посади, їхні країни офіційно не висунули їхньої кандидатури.