Турция не спешит согласовать заявку Рютте на пост главы НАТО: чего хочет

Турция хочет получить заверения от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, прежде чем Анкара одобрит его заявку на пост следующего главы НАТО, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Турция стремится обеспечить, чтобы Рютте — или любой другой кандидат — не имел предвзятого отношения к членам альянса в Европейском Союзе, и в частности, чтобы он не поддавался давлению со стороны государств-членов ЕС Греции и Кипра, сказали люди, которые говорили на условие анонимности при обсуждении деликатного вопроса. Обе страны по-прежнему находятся в ссоре с Анкарой из-за давних территориальных конфликтов.

Турция также хочет, чтобы Рютте позволил Анкаре включиться в партнерские отношения НАТО с ЕС и убедиться, что между союзниками по НАТО не будет ограничений на оборонный экспорт, пишет издание.

Руководство Турции в принципе благосклонно относится к тому, чтобы Рютте занял место уходящего генерального секретаря Йенса Столтенберга, говорят люди, знакомые с этим вопросом, хотя оно остается одной из нескольких стран, которые еще не дали частного согласия на его кандидатуру.

Bloomberg отмечает, что в последние недели голландский премьер стал фаворитом на пост главы Организации Североатлантического договора, и ни одна страна не наложила на него вето.

В июле правительство Нидерландов сняло ограничения на продажу оружия Турции, более чем через три года после того, как оно приостановило их после военного вторжения Анкары в северную Сирию. Это решение последовало за согласием Турции поддержать заявку Швеции на вступление после нескольких месяцев переговоров.

По информации СМИ, Турция еще не передала Рютте свой список запросов. Голландский лидер и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган смягчили свои отношения и восстановили связи после обострения напряженности между двумя странами еще в 2017 году.

Офис Рютте отказался от комментариев и представитель турецкого правительства отказался от комментариев.

Срок полномочий Столтенберга истекает в октябре, и решение о его замене должно быть принято единогласно всеми союзниками по НАТО, число которых на данный момент составляет 31.

Добавим

Несмотря на широкую поддержку со стороны более крупных стран НАТО, включая Францию и Германию, послы НАТО до сих пор официально не подписали кандидатуру Рютте. Некоторые страны восточного фланга альянса медлили, стремясь к большему представительству региона на руководящих организационных должностях.

Хотя премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в прошлом году выразили заинтересованность в получении этой высшей должности, их страны официально не выдвинули их кандидатуру.