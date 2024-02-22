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Франція підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генсека НАТО - Reuters

Київ • УНН

 • 23452 перегляди

Франція підтримує прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного Генерального секретаря НАТО. Загалом дипломати говорять, що його кандидатури підтримало вже понад 20 країн.

Франція підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генсека НАТО - Reuters

Франція підтримує кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного генсека НАТО. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зокрема, високопоставлений французький чиновник заявив, що Париж підтримує Рютте. Він також наголосив, що саме президент Франції Еммануель Макрон був одним із перших прихильників призначення нідерландця на цю посаду.

Зазначається, що лідер НАТО призначається на основі консенсусу, який вимагає підтримки – або принаймні відсутності опозиції – з боку усіх 31 члена НАТО, а це означає, що підтримка Вашингтона і Лондона є важливою для Рютте, але недостатньою для успіху.

Двоє дипломатів заявили, що Рютте наразі має підтримку близько 20 членів НАТО, але інший високопоставлений дипломат попередив, що угода ще не досягнута, і ще може з'явитися інший кандидат.

Доповнення

Очікується, що діючий генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг піде у відставку цього року. Він перебуває на посаді з 2014 року і цей термін неодноразово продовжували.

Нагадаємо

Велика Британія підтримує кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного генсека НАТО.

Politico: Байден підтримує Рютте як нового голову НАТО22.02.24, 04:14 • 29850 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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