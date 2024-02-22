Франция поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО - Reuters

Франция поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генсека НАТО. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В частности, высокопоставленный французский чиновник заявил, что Париж поддерживает Рютте. Он также отметил, что именно президент Франции Эммануэль Макрон был одним из первых сторонников назначения нидерландца на эту должность.

Отмечается, что лидер НАТО назначается на основе консенсуса, который требует поддержки - или по крайней мере отсутствия оппозиции - со стороны всех 31 члена НАТО, а это означает, что поддержка Вашингтона и Лондона является важной для Рютте, но недостаточной для успеха.

Двое дипломатов заявили, что Рютте сейчас имеет поддержку около 20 членов НАТО, но другой высокопоставленный дипломат предупредил, что соглашение еще не достигнуто, и еще может появиться другой кандидат.

Дополнение

Ожидается, что действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уйдет в отставку в этом году. Он находится в должности с 2014 года и этот срок неоднократно продлевали.

Напомним

Великобритания поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генсека НАТО.

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