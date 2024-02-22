Франция поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО - Reuters
Франция поддерживает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего Генерального секретаря НАТО. В целом дипломаты говорят, что его кандидатуры поддержали уже более 20 стран.
В оккупированном Мариуполе у россиян стало меньше ПВО
Российские системы противовоздушной обороны в оккупированном Мариуполе были поражены, вероятно, уничтожена по меньшей мере одна система.
Наш продукт - готовая еда: в МХП поделились подробностями развития кулинарного бизнеса на этот год
В МХП поделились подробностями развития кулинарного бизнеса на этот год.
Proof of Work: что лежит в основе криптовалют
Proof of Work (PoW) - это механизм, позволяющий децентрализованным криптовалютным сетям достигать консенсуса в отношении действительности транзакций без центрального органа, требуя от майнеров решения сложных криптографических задач, которые подтверждают блоки транзакций и обеспечивают майнерам вознаграждение в родной криптовалюте.
Латвия первой в Евросоюзе запрещает импорт зерна из россии и беларуси
Латвия стала первой страной ЕС, которая ввела ограничения на сельскохозяйственную продукцию из россии и беларуси, запретив ее импорт до июля 2025 года.
москва должна ответить за преступления, совершенные в Украине с 2014 года - Amnesty International
Amnesty International подчеркнула, что Россия должна быть привлечена к ответственности за преступления, совершенные в Украине с момента ее военного вторжения в 2014 году, включая нападения на гражданское население и инфраструктуру, исчезновения, казни, пытки, произвольные аресты, принудительное перемещение и жестокое обращение с заключенными.
Силы обороны получили бронетранспортеры M113 для эвакуации раненых: еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время
Министерство обороны сообщило, что в Украину прибыли десятки бронетранспортеров М113, оборудованных для эвакуации раненых солдат с поля боя, и еще сотни ожидаются в ближайшее время.
Под Часов Яром отражено наступление россиян и уничтожено 2 бронемашины - видео
Сухопутные войска Украины сообщили, что подразделение "Перун" помогло отразить наступление россиян возле Часов Яра, уничтожив два бронетранспортера, что заставило россиян отступить.
В Севастополе из дока вывели большой десантный корабль, прикрытый маскировочной сеткой
Россияне вывели большой десантный корабль, укрытый маскировочной сеткой, из сухого дока в Севастополе.
Дело аэропорта "Одесса": ВАКС назначил спецрасследование по эксмеру Одессы Костусева
Высший антикоррупционный суд дал разрешение на специальное расследование в отношении бывшего мэра Одессы Алексея Костусева по факту незаконного захвата Одесского международного аэропорта и присвоения более 2,5 миллиардов гривен доходов.