Франция поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО - Reuters

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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  170772 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  205174 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  191049 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  212429 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  223351 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  194398 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  209733 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Франция поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО - Reuters

Франция поддерживает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего Генерального секретаря НАТО. В целом дипломаты говорят, что его кандидатуры поддержали уже более 20 стран.

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Франция поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО - Reuters

В оккупированном Мариуполе у россиян стало меньше ПВО

Российские системы противовоздушной обороны в оккупированном Мариуполе были поражены, вероятно, уничтожена по меньшей мере одна система.

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В оккупированном Мариуполе у россиян стало меньше ПВО

Наш продукт - готовая еда: в МХП поделились подробностями развития кулинарного бизнеса на этот год

В МХП поделились подробностями развития кулинарного бизнеса на этот год.

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Наш продукт - готовая еда: в МХП поделились подробностями развития кулинарного бизнеса на этот год

Proof of Work: что лежит в основе криптовалют

Proof of Work (PoW) - это механизм, позволяющий децентрализованным криптовалютным сетям достигать консенсуса в отношении действительности транзакций без центрального органа, требуя от майнеров решения сложных криптографических задач, которые подтверждают блоки транзакций и обеспечивают майнерам вознаграждение в родной криптовалюте.

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Proof of Work: что лежит в основе криптовалют

Латвия первой в Евросоюзе запрещает импорт зерна из россии и беларуси

Латвия стала первой страной ЕС, которая ввела ограничения на сельскохозяйственную продукцию из россии и беларуси, запретив ее импорт до июля 2025 года.

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москва должна ответить за преступления, совершенные в Украине с 2014 года - Amnesty International

Amnesty International подчеркнула, что Россия должна быть привлечена к ответственности за преступления, совершенные в Украине с момента ее военного вторжения в 2014 году, включая нападения на гражданское население и инфраструктуру, исчезновения, казни, пытки, произвольные аресты, принудительное перемещение и жестокое обращение с заключенными.

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Силы обороны получили бронетранспортеры M113 для эвакуации раненых: еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время

Министерство обороны сообщило, что в Украину прибыли десятки бронетранспортеров М113, оборудованных для эвакуации раненых солдат с поля боя, и еще сотни ожидаются в ближайшее время.

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Силы обороны получили бронетранспортеры M113 для эвакуации раненых: еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время

Под Часов Яром отражено наступление россиян и уничтожено 2 бронемашины - видео

Сухопутные войска Украины сообщили, что подразделение "Перун" помогло отразить наступление россиян возле Часов Яра, уничтожив два бронетранспортера, что заставило россиян отступить.

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Под Часов Яром отражено наступление россиян и уничтожено 2 бронемашины - видео

В Севастополе из дока вывели большой десантный корабль, прикрытый маскировочной сеткой

Россияне вывели большой десантный корабль, укрытый маскировочной сеткой, из сухого дока в Севастополе.

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В Севастополе из дока вывели большой десантный корабль, прикрытый маскировочной сеткой

Дело аэропорта "Одесса": ВАКС назначил спецрасследование по эксмеру Одессы Костусева

Высший антикоррупционный суд дал разрешение на специальное расследование в отношении бывшего мэра Одессы Алексея Костусева по факту незаконного захвата Одесского международного аэропорта и присвоения более 2,5 миллиардов гривен доходов.

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Дело аэропорта "Одесса": ВАКС назначил спецрасследование по эксмеру Одессы Костусева