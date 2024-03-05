Угорщина проти кандидатури Рютте на пост глави НАТО - Politico
Київ • УНН
Угорщина виступає проти кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду Генерального секретаря НАТО через його минулу критику політики угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана проти ЛГБТ.
Угорщина не підтримує кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО. Про це пише УНН з посиланням на Politico.
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Зокрема видання наводить заяву міністра закордонних справ Петер Сійярто, який різко розкритикував кандидатуру Рютте.
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Ми, звичайно, не можемо підтримати обрання на посаду генерального секретаря НАТО людини, яка раніше хотіла поставити Угорщину на коліна
У Politico нагадали, що у 2021 році Рютте засудив нове законодавство проти ЛГБТ, представлене прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, заявивши, що країна "більше не має права бути в Європейському Союзі". "Довгострокова мета — поставити Угорщину на коліна в цьому питанні" - заявив тоді Рютте.
Доповнення
У виданні підкреслюють, що позиція Угорщини посилює невизначеність навколо кандидатури нового генсека НАТО.
Зазначається, що членів НАТО досі не визначилися щодо підтримки Рютте, якого підтримують США. Велика Британія, Франція та Німеччина також пообіцяли підтримати заявку Рютте на посаду генсека НАТО.
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Однак група країн східного флангу НАТО не в захваті від кандидатури Рютте.
Зокрема, країни Балтії незадоволені відсутністю зобов'язань Рютте щодо видатків на оборону Нідерландів, а президент Румунії Клаус Йоганніс незадоволений тривалим опором Нідерландів приєднанню його країни до Шенгенської зони.
Нагадаємо
Туреччина хоче отримати запевнення від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, перш ніж Анкара схвалить його заявку на посаду наступного глави НАТО