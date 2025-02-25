Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма

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Всемирный банк оценил потребности Украины в восстановлении и реконструкции в 524 млрд долларов США до 2034 года. Наибольший ущерб был нанесен жилищному сектору, транспорту и энергетике, с прямыми убытками в 176 млрд долларов.

Потребности Украины в восстановлении оцениваются почти в 524 миллиарда долларов США в течение следующего десятилетия. Больше всего пострадали жилищный сектор, транспорт и энергетика, с общим прямым ущербом в 176 миллиардов долларов, согласно данным обновленной совместной Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей в восстановлении (RDNA4), опубликованной сегодня Всемирным банком, пишет УНН.

По состоянию на 31 декабря 2024 года потребности в восстановлении и реконструкции в течение следующего десятилетия оцениваются почти в 524 миллиарда долларов США; это включает потребности как в государственном, так и в частном секторах

- говорится в отчете.

Как отметили в представительстве ООН в Украине, нынешняя оценка, через три года после полномасштабного вторжения рф в Украину, примерно в 2,8 раза превышает прогнозируемый номинальный ВВП Украины за 2024 год.

Госдолг Украины достигает 87,9% ожидаемого ВВП в 2024 году - Минфин06.02.25, 12:55 • 25181 просмотр

По данным представительства ООН, в 2025 году при поддержке доноров правительство Украины выделило 7,37 миллиарда долларов США (7,12 миллиарда евро) на решение приоритетных задач в таких сферах, как жилье, образование, здравоохранение, социальная защита, энергетика, транспорт, водоснабжение, разминирование и гражданская защита. "Общий дефицит финансирования потребностей в восстановлении и реконструкции в 2025 году составляет 9,96 миллиарда долларов США (9,62 миллиарда евро). Мобилизация частного сектора остается критически важной для успешного восстановления Украины", - говорится в сообщении.

Оценка RDNA4, охватывающая нанесенный ущерб за почти три года с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2024 года, показывает, что прямой ущерб в Украине на данный момент достиг 176 миллиардов долларов США (170 миллиардов евро) по сравнению с 152 миллиардами долларов США (138 миллиардов евро) в оценке RDNA3, опубликованной в феврале 2024 года.

Какие сектора пострадали больше всего

Наиболее пострадавшими секторами являются жилищный сектор, транспорт, энергетика, торговля и промышленность, а также образование.

Согласно текущей оценке, 13% общего жилищного фонда было повреждено или разрушено, от чего пострадали более 2,5 миллиона домохозяйств.

В энергетическом секторе количество поврежденных или разрушенных объектов увеличилось на 70 процентов с момента проведения RDNA3, включая производство, передачу, распределительную инфраструктуру и централизованное теплоснабжение.

Около 72% от общего ущерба приходится на все секторы, расположенные ближе всего к линии соприкосновения областей (Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской и Херсонской), а также Киевской области.

Восстановление Украины будет стоить примерно 500 млрд евро24.02.25, 19:43 • 28097 просмотров

Куда нужно больше всего средств

Из общей суммы потребностей в долгосрочной перспективе, потребности в восстановлении и реконструкции являются наиболее высокими в жилищном секторе, почти 84 миллиарда долларов США (81 миллиард евро). Далее следуют транспортный сектор, почти 78 миллиардов долларов США (75 миллиардов евро), энергетика и добывающая отрасль, это почти 68 миллиардов долларов США (66 миллиардов евро), торговля и промышленность, более 64 миллиардов долларов США (62 миллиарда евро) и сельское хозяйство, более 55 миллиардов долларов США (53 миллиарда евро). Во всех секторах расходы только на расчистку остатков разрушений и управление ими достигают почти 13 миллиардов долларов США (12,6 миллиарда евро).

В оценке определены и исключены потребности в более чем 13 миллиардах долларов США (12,6 миллиардах евро) в восьми секторах, которые Украина уже удовлетворила при поддержке партнеров и частного сектора. Например, по данным правительства, в 2024 году на восстановление жилищного сектора из государственного бюджета и за счет донорских средств было выделено не менее 1,2 миллиарда долларов США (1,1 миллиарда евро). Проведен аварийный ремонт более 2 000 км дорог, автомагистралей и других дорог государственного значения.

Частный сектор удовлетворил некоторые из неотложных потребностей, что, как отмечается, подчеркивает его важную роль в процессе восстановления и реконструкции. "Многие компании начали инвестировать в ремонтные работы и повышение устойчивости, в частности с помощью решений в области распределенной генерации, таких как газовые электростанции, солнечные панели и биогаз. По предварительным оценкам IFC, частный сектор потенциально может обеспечить треть общих потребностей, что является существенным дополнением к государственным инвестициям", - указывается в сообщении.

В RDNA4 также подчеркивается, что приоритетность инвестиций в восстановление и реконструкцию будет иметь решающее значение для вступления Украины в ЕС и ее долгосрочной устойчивости. Эти усилия направлены на восстановление инфраструктуры страны, возрождение ее экономики и укрепление институциональной структуры в соответствии со стандартами ЕС. Восстановление дает возможность не только восстановить разрушенное в результате продолжающегося вторжения, но и отстроить страну по принципу "лучше, чем было", внедряя инновационные решения и реформы, соответствующие требованиям членства в ЕС. Выводы RDNA4 дополняют программу реформ и инвестиций Плана Украины на следующие три года.

Оценка подчеркивает чрезвычайный ущерб, нанесенный россией Украине. ЕС уже поддерживает реконструкцию и восстановление Украины, мобилизуя больше частных инвестиций через Ukraine Investment Framework и помогая стране глубже интегрироваться в Единый рынок ЕС. Это станет залогом восстановления Украины и создаст новые возможности для украинского и европейского бизнеса

- сказала комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Марта Кос.
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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