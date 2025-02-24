По последним оценкам восстановление Украины будет стоить примерно 500 млрд евро. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместного заседания Правительства Украины и Европейской Комиссии, передает УНН.

Когда мы говорим о восстановлении Украины, это означает, что европейские компании могут инвестировать в такие усилия. По последним оценкам, восстановление будет стоить примерно 500 млрд евро. Такое восстановление может стать magnum opus для Европы, объединив и укрепив все наше сотрудничество,

Кроме того, Шмыгаль отметил, Украина предлагает Европе стратегические преимущества и сотрудничество.

Это означает еще энергетику, критические материалы, мощные технологии и это то, что мы можем так же предложить Европе, не только то, что мы предлагаем на поле боя, наш новейший опыт. Но и полезные ископаемые, которые включают литий, титан, уран, природный газ, водород, технологическую синергию как таковую. Наши возобновляемые источники энергии помогут достичь климатических целей Европы. Наши мощности по хранению газа означают, что есть мощные возможности хранения резервов во времена кризисов,