За останніми оцінками відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного засідання Уряду України та Європейської Комісії, передає УНН.

Коли ми говоримо про відбудову України, це означає, що європейські компанії можуть інвестувати в такі зусилля. За останніми оцінками, відновлення коштуватиме приблизно 500 млрд євро. Таке відновлення може стати magnum opus для Європи, об'єднавши та зміцнивши всю нашу співпрацю,

Окрім того, Шмигаль зазначив, Україна пропонує Європі стратегічні переваги та співпрацю.

Це означає ще енергетику, критичні матеріали, потужні технології й це те, що ми можемо так само запропонувати Європі, не лише те, що ми пропонуємо на полі бою, наш новітній досвід. Але й корисні копалини, які включають літій, титан, уран, природний газ, водень, технологічну синергію як таку. Наші відновлювальні джерела енергії допоможуть досягти кліматичних цілей Європи. Наші потужності по зберіганню газу означають, що є потужні можливості зберігання резервів у часи криз,