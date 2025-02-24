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15 березня, 13:08 • 140545 перегляди

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Відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро

Відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро

Київ • УНН

 • 31416 перегляди

Відбудова України коштуватиме близько 500 млрд євро за останніми оцінками. Україна пропонує Європі стратегічну співпрацю в енергетиці, видобутку критичних матеріалів та технологіях.

За останніми оцінками відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного засідання Уряду України та Європейської Комісії, передає УНН.

Коли ми говоримо про відбудову України, це означає, що європейські компанії можуть інвестувати в такі зусилля. За останніми оцінками, відновлення коштуватиме приблизно 500 млрд євро. Таке відновлення може стати magnum opus для Європи, об'єднавши та зміцнивши всю нашу співпрацю,

- заявив Шмигаль.

Окрім того, Шмигаль зазначив, Україна пропонує Європі стратегічні переваги та співпрацю.

Це означає ще енергетику, критичні матеріали, потужні технології й це те, що ми можемо так само запропонувати Європі, не лише те, що ми пропонуємо на полі бою, наш новітній досвід. Але й корисні копалини, які включають літій, титан, уран, природний газ, водень, технологічну синергію як таку. Наші відновлювальні джерела енергії допоможуть досягти кліматичних цілей Європи. Наші потужності по зберіганню газу означають, що є потужні можливості зберігання резервів у часи криз,

- розповів Шмигаль.

Нагадаємо

Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні €3,5 млрд допомоги у березні. Загальна підтримка від ЄС та держав-членів вже сягнула 134 мільярди євро.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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