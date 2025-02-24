ЄС виділить Україні €3,5 млрд допомоги у березні - Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні €3,5 млрд допомоги, яка надійде у березні. Про це вона заявила, перебуваючи із візитом у Києві, передає УНН із посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"Війна в Україні залишається найцентральнішою і найбільш значущою кризою для майбутнього Європи. путін щосили намагається виграти цю війну на землі. Його метою залишається капітуляція України. І тоді ми знаємо, що може статися далі. Тому що таке вже траплялося.

На карту поставлено не тільки долю України. Це доля Європи. Тому нашим першочерговим завданням залишається підтримка опору України", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, на сьогодні ЄС і держави-члени підтримали Україну на суму 134 мільярди євро. Також вона вказала, що завдяки Ukraine Facility та кредиту G7 був закритий бюджетний дефіцит України на весь 2025 рік.

Паралельно ми маємо прискорити негайне постачання зброї та боєприпасів. І це буде в центрі нашої роботи найближчими тижнями - додала президента Єврокомісії.

"Європа готова підтримати Україну в цей критичний момент. Я можу повідомити, що новий платіж у розмірі 3,5 мільярда євро для України надійде вже в березні", - додала Урсула Фон дер Ляєн.

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