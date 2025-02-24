ЕС выделит Украине €3,5 млрд помощи в марте - Урсула Фон дер Ляйен
Киев • УНН
Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине €3,5 млрд помощи в марте. Общая поддержка от ЕС и государств-членов уже достигла 134 миллиарда евро.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине €3,5 млрд помощи, которая поступит в марте. Об этом она заявила, находясь с визитом в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
«Война в Украине остается самым центральным и наиболее значимым кризисом для будущего Европы. путин изо всех сил пытается выиграть эту войну на земле. Его целью остается капитуляция Украины. И тогда мы знаем, что может произойти дальше. Потому что такое уже случалось.
На карту поставлена не только судьба Украины. Это судьба Европы. Поэтому нашей первоочередной задачей остается поддержка сопротивления Украины», - заявила Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, на сегодня ЕС и государства-члены поддержали Украину на сумму 134 миллиарда евро. Также она указала, что благодаря Ukraine Facility и кредиту G7 был закрыт бюджетный дефицит Украины на весь 2025 год.
Параллельно мы должны ускорить немедленную поставку оружия и боеприпасов. И это будет в центре нашей работы в ближайшие недели
«Европа готова поддержать Украину в этот критический момент. Я могу сообщить, что новый платеж в размере 3,5 миллиарда евро для Украины поступит уже в марте», - добавила Урсула Фон дер Ляйен.
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