18:27 • 5032 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
17:51 • 10397 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 20103 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 37168 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 55981 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 63881 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 74215 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 75758 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 72608 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 53441 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
Оккупированный Севастополь погрузился во тьму из-за "аварии в энергосистеме"

Киев • УНН

 • 692 просмотра

В оккупированном Севастополе произошел сбой в подаче электроэнергии из-за аварийного отключения в сетях Крымской энергосистемы. Обесточены потребители нескольких районов, включая центр города.

Оккупированный Севастополь погрузился во тьму из-за "аварии в энергосистеме"

В оккупированном Севастополе сбой в подаче электроэнергии из-за "аварийного отключения в сетях Крымской энергосистемы". Об этом сообщил назначенный рф "губернатор" аннексированного Севастополя михаил развожаев, передает УНН со ссылкой на Астра.

По предварительной информации, причина в аварийном отключении в сетях Крымской энергосистемы. Отключены потребители районов, которые снабжаются электроэнергией от подстанций №6, 7, 15. Обесточены потребители следующих районов города Севастополя: Балаклава, бухта Казачья, Камышовая бухта, Стрелецкая бухта, Фиолент, центр города. О сроках восстановления электроснабжения напишу чуть позже

- сообщил развожаев.

Также "губернатор" объявил воздушную тревогу.

Силы обороны уничтожили РЛС в оккупированном Крыму и командный пункт врага на брянщине26.02.26, 15:58 • 2582 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Севастополь