Оккупированный Севастополь погрузился во тьму из-за "аварии в энергосистеме"

В оккупированном Севастополе сбой в подаче электроэнергии из-за "аварийного отключения в сетях Крымской энергосистемы". Об этом сообщил назначенный рф "губернатор" аннексированного Севастополя михаил развожаев, передает УНН со ссылкой на Астра.

По предварительной информации, причина в аварийном отключении в сетях Крымской энергосистемы. Отключены потребители районов, которые снабжаются электроэнергией от подстанций №6, 7, 15. Обесточены потребители следующих районов города Севастополя: Балаклава, бухта Казачья, Камышовая бухта, Стрелецкая бухта, Фиолент, центр города. О сроках восстановления электроснабжения напишу чуть позже - сообщил развожаев.

Также "губернатор" объявил воздушную тревогу.

Силы обороны уничтожили РЛС в оккупированном Крыму и командный пункт врага на брянщине