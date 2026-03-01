Окупований Севастополь поринув у темряву через "аварію в енергосистемі"

$43.210.00
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
17:51 • 10313 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 20040 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 37112 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних сил
1 березня, 01:50 • 55954 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 63869 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 74196 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї
28 лютого, 12:56 • 75741 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 72601 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та Ізраїлю
28 лютого, 08:36 • 53438 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Іран запустив ракети у бік Кіпру, де стоять бази Британії - Джон Гілі
1 березня, 10:12 • 10795 перегляди
Підвищення виплат із 1 березня - кому перерахують пенсії та страхові виплати на 12,1%
1 березня, 10:49 • 16798 перегляди
Протест у Пакистані переріс у штурм консульства США - є загиблі і поранені
1 березня, 11:04 • 11743 перегляди
ЦАХАЛ показав відео ураження штабу ЗС Ірану в Тегерані
1 березня, 11:21 • 10325 перегляди
Нафтовий танкер Skylight під санкціями США зазнав удару з боку Ірану біля Оману
1 березня, 12:50 • 8826 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старіє
27 лютого, 20:06 • 84711 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом
27 лютого, 16:38 • 89584 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України
27 лютого, 15:45 • 75147 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA
27 лютого, 14:39 • 77808 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція
27 лютого, 14:16 • 78106 перегляди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Джон Гілі
Фрідріх Мерц
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Весна 2026 рік - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки
28 лютого, 09:42 • 44518 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку моди
27 лютого, 18:52 • 43052 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові
27 лютого, 17:35 • 40557 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого Скайлера
27 лютого, 16:49 • 39787 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком
27 лютого, 04:23 • 53424 перегляди
Окупований Севастополь поринув у темряву через "аварію в енергосистемі"

Київ • УНН

 • 628 перегляди

В окупованому Севастополі стався збій у подачі електроенергії через аварійне відключення в мережах Кримської енергосистеми. Знеструмлено споживачів кількох районів, включаючи центр міста.

Окупований Севастополь поринув у темряву через "аварію в енергосистемі"

В окупованому Севастополі збій у подачі електроенергії через "аварійне відключення в мережах Кримської енергосистеми". Про це повідомив призначений рф "губернатор" анексованого Севастополя михайло развожаєв, передає УНН із посиланням на Астра.

За попередньою інформацією, причина в аварійному відключенні в мережах Кримської енергосистеми. Відключено споживачів районів, які постачаються електроенергією від підстанцій №6, 7, 15. Знеструмлено споживачів наступних районів міста Севастополя: Балаклава, бухта Козача, Комишова бухта, Стрілецька бухта, Фіолент, центр міста. Про терміни відновлення електропостачання напишу трохи згодом 

- повідомив развожаєв.

Також "губернатор" оголосив повітряну тривогу.

Сили оборони знищили РЛС в окупованому Криму та командний пункт ворога на брянщині26.02.26, 15:58 • 2582 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Севастополь