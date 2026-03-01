Окупований Севастополь поринув у темряву через "аварію в енергосистемі"

В окупованому Севастополі збій у подачі електроенергії через "аварійне відключення в мережах Кримської енергосистеми". Про це повідомив призначений рф "губернатор" анексованого Севастополя михайло развожаєв, передає УНН із посиланням на Астра.

За попередньою інформацією, причина в аварійному відключенні в мережах Кримської енергосистеми. Відключено споживачів районів, які постачаються електроенергією від підстанцій №6, 7, 15. Знеструмлено споживачів наступних районів міста Севастополя: Балаклава, бухта Козача, Комишова бухта, Стрілецька бухта, Фіолент, центр міста. Про терміни відновлення електропостачання напишу трохи згодом - повідомив развожаєв.

Також "губернатор" оголосив повітряну тривогу.

