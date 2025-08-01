Оккупанты двумя беспилотниками атаковали вокзал в Сумах

Повреждены окна в поезде №45 Харьков - Ужгород. Но пассажиры не ранены - работники железной дороги оперативно перевели их в другие вагоны. Об очередном акте террора со стороны РФ сообщает официальный канал Укрзализныци, передает УНН.

Детали

Сумы атакованы российскими войсками во второй половине дня, 1 августа. Сообщается о последствиях ударов на сумском вокзале.

Повреждены окна в поезде №45 Харьков — Ужгород. - информирует Укрзализныця.

По данным, известным по состоянию на вечер 1 августа:

Пассажиры поезда целы, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны. Поезд продолжает движение по графику.

Напомним

В результате ночных обстрелов Киева повреждена железнодорожная инфраструктура в одном из районов. Движение временно осуществляется тепловозами, восстановление ожидается около 9 утра.

В результате террористического удара России по Днепропетровщине поврежден поезд №52 Одесса — Запорожье.