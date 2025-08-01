Оккупанты двумя беспилотниками атаковали вокзал в Сумах

$41.710.05
47.750.40
ukenru
Эксклюзив
14:20 • 19094 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
14:02 • 28607 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
12:26 • 22650 просмотра
Новые пошлины Дональда Трампа: для каких стран изменилась ситуация после 1 августа
1 августа, 09:01 • 38220 просмотра
Германия передаст Украине две системы ПВО Patriot
Эксклюзив
1 августа, 08:17 • 91893 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
1 августа, 06:54 • 58396 просмотра
Украинский яблочный сезон: чего ожидать от урожая и ценPhoto
Эксклюзив
1 августа, 05:15 • 143134 просмотра
"Слуги" показывают зубы: нардепы рассматривают возможности усиления парламентского контроля за другими органами власти
1 августа, 04:30 • 140637 просмотра
Открытый банкинг и возвращение полных штрафов за РРО: что изменится для украинцев с 1 августаPhoto
31 июля, 21:51 • 116013 просмотра
Трамп введет санкции после 10-дневного дедлайна, но сомневается в их влиянии на Россию
Эксклюзив
31 июля, 13:18 • 121801 просмотра
Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
54%
747мм
Популярные новости
Скандал вокруг БЭБ: победитель конкурса Цивинский пройдет полиграф1 августа, 10:54 • 43999 просмотра
Цены на лекарства не снизились. Что на самом деле происходит с фармацевтическим рынком11:54 • 37427 просмотра
Выдвинутые ранее требования к Украине остаются неизменными - путин11:58 • 11171 просмотра
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде13:00 • 21697 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации14:05 • 17285 просмотра
публикации
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
14:20 • 19105 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации14:05 • 17905 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
14:02 • 28624 просмотра
Цены на лекарства не снизились. Что на самом деле происходит с фармацевтическим рынком11:54 • 38042 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
1 августа, 08:17 • 91909 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Радослав Сикорский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Днепропетровская область
Германия
Реклама
УНН Lite
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде13:00 • 22238 просмотра
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 61106 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 135513 просмотра
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 176544 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 234242 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ан-178
Ми-24
Антонов Ан-225 Мрия
Ми-8

Оккупанты двумя беспилотниками атаковали вокзал в Сумах

Киев • УНН

 • 126 просмотра

российские войска атаковали вокзал в Сумах двумя беспилотниками. Повреждены окна поезда №45 Харьков – Ужгород, пассажиров оперативно перевели в другие вагоны.

Оккупанты двумя беспилотниками атаковали вокзал в Сумах

Повреждены окна в поезде №45 Харьков - Ужгород. Но пассажиры не ранены - работники железной дороги оперативно перевели их в другие вагоны. Об очередном акте террора со стороны РФ сообщает официальный канал Укрзализныци, передает УНН.

Детали

Сумы атакованы российскими войсками во второй половине дня, 1 августа. Сообщается о последствиях ударов на сумском вокзале.

Повреждены окна в поезде №45 Харьков — Ужгород.

- информирует Укрзализныця.

По данным, известным по состоянию на вечер 1 августа:

Пассажиры поезда целы, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны. Поезд продолжает движение по графику.

Напомним

В результате ночных обстрелов Киева повреждена железнодорожная инфраструктура в одном из районов. Движение временно осуществляется тепловозами, восстановление ожидается около 9 утра.

В результате террористического удара России по Днепропетровщине поврежден поезд №52 Одесса — Запорожье.

Игорь Тележников

ОбществоВойна
Днепропетровская область
Украинская железная дорога
Украина
Ужгород
Запорожье
Одесса
Сумы
Киев
Харьков