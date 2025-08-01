Оккупанты двумя беспилотниками атаковали вокзал в Сумах
Киев • УНН
российские войска атаковали вокзал в Сумах двумя беспилотниками. Повреждены окна поезда №45 Харьков – Ужгород, пассажиров оперативно перевели в другие вагоны.
Повреждены окна в поезде №45 Харьков - Ужгород. Но пассажиры не ранены - работники железной дороги оперативно перевели их в другие вагоны. Об очередном акте террора со стороны РФ сообщает официальный канал Укрзализныци, передает УНН.
Детали
Сумы атакованы российскими войсками во второй половине дня, 1 августа. Сообщается о последствиях ударов на сумском вокзале.
Повреждены окна в поезде №45 Харьков — Ужгород.
По данным, известным по состоянию на вечер 1 августа:
Пассажиры поезда целы, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны. Поезд продолжает движение по графику.
Напомним
В результате ночных обстрелов Киева повреждена железнодорожная инфраструктура в одном из районов. Движение временно осуществляется тепловозами, восстановление ожидается около 9 утра.
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