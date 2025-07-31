Нічна атака рф на Київ зачепила залізницю: як вплинуло на рух поїздів
Київ • УНН
Внаслідок нічних обстрілів Києва пошкоджено залізничну інфраструктуру в одному з районів. Рух тимчасово здійснюється тепловозами, відновлення очікується близько 9 ранку.
Внаслідок нічної атаки рф на Київ пошкоджено залізничну інфраструктуру, рух на одній з ділянок тимчасово здійснюється тепловозами, поїзди далекого сполучення йдуть за графіком, можливі незначні відхилення від графіку поїздів Kyiv City Express, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у четвер, пише УНН.
У звʼязку з нічними ворожими обстрілами столиці маємо пошкодження залізничної інфраструктури в одному з районів міста. Рух на цій ділянці тимчасово здійснюється тепловозами. Працівники та пасажири не постраждали.
Усі причетні служби, як вказано, уже працюють на місці. "Відновлення повноцінного руху ділянкою очікуємо вже близько 9 ранку", - повідомили в компанії.
Поїзди далекого сполучення рухаються за графіком. Проте можуть бути незначні відхилення від графіку поїздів Kyiv City Express в напрямку від Святошина до станції Київ-Пасажирський
"Працюємо, щоб якнайшвидше повернутись до звичного графіку", - ідеться у повідомленні.
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