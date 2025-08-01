Загарбники двома безпілотниками атакували вокзал у Сумах

$41.710.05
47.750.40
ukenru
Ексклюзив
14:20 • 19586 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
14:02 • 29363 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
12:26 • 23045 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 38624 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 92543 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 06:54 • 58647 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 05:15 • 143735 перегляди
"Слуги" показують зуби: нардепи розглядають можливості посилення парламентського контролю за іншими органами влади
1 серпня, 04:30 • 141187 перегляди
Відкритий банкінг та повернення повних штрафів за РРО: що зміниться для українців з 1 серпняPhoto
31 липня, 21:51 • 116855 перегляди
Трамп введе санкції після 10-денного дедлайну, але має сумнів щодо їхнього впливу на росію
Ексклюзив
31 липня, 13:18 • 122265 перегляди
Синхронність заяв Кузьміних і “Дарниці”: юрист пояснив, чи може це стати підставою для експертизи та розслідування
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
54%
747мм
Популярнi новини
Скандал навколо БЕБ: переможець конкурсу Цивінський пройде поліграф1 серпня, 10:54 • 44537 перегляди
Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком11:54 • 38206 перегляди
Висунуті раніше вимоги до України лишаються незмінними - путін11:58 • 11637 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 13:00 • 22349 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації14:05 • 18054 перегляди
Публікації
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
14:20 • 19607 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації14:05 • 18518 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
14:02 • 29404 перегляди
Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком11:54 • 38663 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 92584 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Дніпропетровська область
Одеса
Реклама
УНН Lite
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 13:00 • 22699 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 61408 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 136062 перегляди
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 176817 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 234480 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Truth Social
Ан-178
Мі-24
Ан-225 «Мрія»

Загарбники двома безпілотниками атакували вокзал у Сумах

Київ • УНН

 • 306 перегляди

російські війська атакували вокзал у Сумах двома безпілотниками. Пошкоджено вікна поїзда №45 Харків – Ужгород, пасажирів оперативно перевели в інші вагони.

Загарбники двома безпілотниками атакували вокзал у Сумах

Пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків - Ужгород. Але пасажири не поранені - працівники залізниці оперативно перевели їх в інші вагони. Про черговий акт терору з боку рф повідомляє офіційний канал Укрзалізниці, передає УНН.

Деталі

Суми атаковані російськими військами у другій половині дня, 1-го серпня. Повідомляється, про наслідки ударів на сумському вокзалі.

Пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків — Ужгород. 

- інформує Укрзалізниця.

За даними відомими станом на вечір 1 серпня:

Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком.

Нагадаємо

Внаслідок нічних обстрілів Києва пошкоджено залізничну інфраструктуру в одному з районів. Рух тимчасово здійснюється тепловозами, відновлення очікується близько 9 ранку.

Внаслідок терористичного удару росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса — Запоріжжя.

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
Дніпропетровська область
Українська залізниця
Україна
Ужгород
Запоріжжя
Одеса
Суми
Київ
Харків