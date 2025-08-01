Загарбники двома безпілотниками атакували вокзал у Сумах

Пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків - Ужгород. Але пасажири не поранені - працівники залізниці оперативно перевели їх в інші вагони. Про черговий акт терору з боку рф повідомляє офіційний канал Укрзалізниці, передає УНН.

Деталі

Суми атаковані російськими військами у другій половині дня, 1-го серпня. Повідомляється, про наслідки ударів на сумському вокзалі.

Пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків — Ужгород. - інформує Укрзалізниця.

За даними відомими станом на вечір 1 серпня:

Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком.

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