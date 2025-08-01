Загарбники двома безпілотниками атакували вокзал у Сумах
Київ • УНН
російські війська атакували вокзал у Сумах двома безпілотниками. Пошкоджено вікна поїзда №45 Харків – Ужгород, пасажирів оперативно перевели в інші вагони.
Пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків - Ужгород. Але пасажири не поранені - працівники залізниці оперативно перевели їх в інші вагони. Про черговий акт терору з боку рф повідомляє офіційний канал Укрзалізниці, передає УНН.
Деталі
Суми атаковані російськими військами у другій половині дня, 1-го серпня. Повідомляється, про наслідки ударів на сумському вокзалі.
Пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків — Ужгород.
За даними відомими станом на вечір 1 серпня:
Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком.
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