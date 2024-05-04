Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины, была обесточена подстанция - Минэнерго

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины, но поставки восстановили. Харьковская область и Кривой Рог имеют графики отключений, остальные регионы без ограничений. Об этом УНН пишет со ссылкой на Минэнерго.

Детали

Ночью враг совершил атаку на энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины. В результате этого были обесточены подстанция, а также две шахты (людей не эвакуировали), водоканал, промышленные и бытовые потребители. Восстановление электроснабжения подстанции и потребителей было проведено.

Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня. В других регионах потребителей не ограничивали.

Потребности потребителей за прошедшие сутки покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью. Во время вечернего пика Украина получала аварийные поставки электроэнергии из Румынии, Польши и Словакии, которые суммарно составили менее одного процента от суточного потребления.

В дневное время Украина по запросу Польши оперативно получала излишки электроэнергии из их энергосистемы.

Прогнозируется, что импорт электроэнергии на сегодня составит 5712 МВт*ч.

Добавим

В Минэнерго отметили, что уровень воды в охладительном пруду ЗАЭС стабилен на отметке 15,40 м, чего достаточно для нужд станции.

Напомним

Укрэнерго внедрила комплексную защиту от беспилотников на своих высоковольтных подстанциях, став первым оператором энергосистемы в мире, которая сделала это, что значительно уменьшило убытки от недавних российских атак.

Работы будут завершены вовремя: Шмыгаль проинспектировал строительство второго уровня защиты на электроподстанциях