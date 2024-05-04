Вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини, було знестурмлено підстанцію - Міненерго
Київ • УНН
Вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, знеструмивши підстанцію, але постачання було відновлено, в той час як Харківська область та Кривий Ріг мають графіки відключень, а інші регіони - без обмежень.
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини, але постачання відновили. Харківська область та Кривий Ріг мають графіки відключень, решта регіонів без обмежень. Про це УНН пише з посиланням на Міненерго.
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Вночі ворог здійснив атаку на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Унаслідок цього було знеструмлено підстанцію, а також дві шахти (людей не евакуювали), водоканал, промислових та побутових споживачів. Відновлення електропостачання підстанції та споживачів було проведено.
Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах споживачів не обмежували.
Потреби споживачів минулої доби покривалися власною генерацією, комерційним імпортом і аварійною допомогою. Під час вечірнього піку Україна отримувала аварійне постачання електроенергії з Румунії, Польщі та Словаччини, яке сумарно склало менш ніж один відсоток від добового споживання.
У денний час Україна на запит Польщі оперативно отримувала надлишки електроенергії з їхньої енергосистеми.
Прогнозується, що імпорт електроенергії на сьогодні складе 5712 МВт*год.
Додамо
У Міненерго зазначили, що рівень води в охолоджувальному ставку ЗАЕС стабільний на позначці 15,40 м, чого достатньо для потреб станції.
Нагадаємо
Укренерго впровадила комплексний захист від безпілотників на своїх високовольтних підстанціях, ставши першим оператором енергосистеми у світі, яка зробила це, що значно зменшило збитки від нещодавніх російських атак.
Роботи будуть завершені вчасно: Шмигаль проінспектував будівництво другого рівня захисту на електропідстанціях27.04.24, 20:31 • 33072 перегляди