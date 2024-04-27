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Роботи будуть завершені вчасно: Шмигаль проінспектував будівництво другого рівня захисту на електропідстанціях

Роботи будуть завершені вчасно: Шмигаль проінспектував будівництво другого рівня захисту на електропідстанціях

Київ • УНН

 • 33072 перегляди

Прем'єр-міністр України проінспектував будівництво другого рівня захисту на електропідстанціях під час візиту до Волинської та Львівської областей, запевнивши, що роботи будуть завершені вчасно для посилення захисту енергетичних об'єктів від російських атак.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оглянув хід будівництва другого рівня захисту на енергетичних підстанціях під час поїздки до Волинської та Львівської областей, передає УНН.

Під час поїздки до Волинської та Львівської областей оглянули хід будівництва другого рівня захисту на енергетичних підстанціях. Переконалися, що роботи всі будуть завершені вчасно 

- повідомив Шмигаль.

Деталі

Прем'єр зауважив, що ворог активізував атаки на цивільні енергетичні об’єкти. Цієї ночі ми знову зазнали втрат в енергосистемі. Але при цьому вона залишається збалансована. Графіки відключень не застосовуються і не передбачаються.

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"Оперативно відновлюємо пошкоджене. Домовилися про поставки з усіма країнами-партнерами, які мають аналогічне енергетичне обладнання. Ця допомога вже надходить.

Також посилюємо захист енергетичних об’єктів засобами ППО і РЕБ. Попри це, частина ракет і дронів російських терористів все ж досягає цілей. Тому мусимо бути свідомими й споживати електроенергію відповідально", - додав Шмигаль.

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Крім того, за його словами, профільні міністерства працюють над тим, щоб поставити у прифронтові регіони так звані децентралізовані джерела електроенергії: газові турбіни, когенераційні установки, модульні котельні.

"Децентралізація енергосистеми — один із найдієвіших способів зробити її менш вразливою для російських ракет і дронів", - резюмував прем'єр.

Нагадаємо

Українські Сили ППО у ніч на суботу, 27 квітня, знищили 21 ракету росіян із 34-х запущених. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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