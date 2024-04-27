Работы будут завершены вовремя: Шмыгаль проинспектировал строительство второго уровня защиты на электроподстанциях

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль осмотрел ход строительства второго уровня защиты на энергетических подстанциях во время поездки в Волынскую и Львовскую области, передает УНН.

Во время поездки в Волынскую и Львовскую области осмотрели ход строительства второго уровня защиты на энергетических подстанциях. Убедились, что работы все будут завершены вовремя - сообщил Шмыгаль.

Детали

Премьер отметил, что враг активизировал атаки на гражданские энергетические объекты. Этой ночью мы снова понесли потери в энергосистеме. Но при этом она остается сбалансированной. Графики отключений не применяются и не предусматриваются.

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"Оперативно восстанавливаем поврежденное. Договорились о поставках со всеми странами-партнерами, которые имеют аналогичное энергетическое оборудование. Эта помощь уже поступает.

Также усиливаем защиту энергетических объектов средствами ПВО и РЭБ. Несмотря на это, часть ракет и дронов российских террористов все же достигает целей. Поэтому должны быть сознательными и потреблять электроэнергию ответственно", - добавил Шмыгаль.

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Кроме того, по его словам, профильные министерства работают над тем, чтобы поставить в прифронтовые регионы так называемые децентрализованные источники электроэнергии: газовые турбины, когенерационные установки, модульные котельные.

"Децентрализация энергосистемы - один из самых действенных способов сделать ее менее уязвимой для российских ракет и дронов", - резюмировал премьер.

Напомним

Украинские Силы ПВО в ночь на субботу, 27 апреля, уничтожили 21 ракету россиян из 34-х запущенных.