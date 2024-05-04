Укренерго першим у світі впровадив комплексний антидроновий захист на високовольтних підстанціях - Кудрицький
Київ • УНН
Укренерго впровадила комплексний захист від безпілотників на своїх високовольтних підстанціях, ставши першим оператором енергосистеми у світі, яка зробила це, що значно зменшило збитки від нещодавніх російських атак.
"Укренерго" першим у світі впровадив комплексний антидроновий захист на високовольтних підстанціях, що зменшило шкоду від російських атак. Про це розповів голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго" Володимир Кудрицький на своїй сторінці в Facebook, пише УНН.
"Укренерго" - перший в світі оператор енергосистеми, який має комплексний антидроновий захист на своїх високовольтних підстанціях. І він вже довів свою ефективність, в рази зменшивши шкоду від останніх російських атак
Він зазначив, що разом посадовцями Міністерства енергетики та Держагентства відновлення обговорювалися можливості посилення цього захисту та потреби для розбудови розподіленої генерації з заступницею Адміністратора USAID Ізобель Колман, послом США в Україні Бріджит Брінк, директором місії USAID в Україні Джимом Хоупом.
Перед нами та Держагентством, яке допомогає нам у будівництві фізичного захисту, – нетривіальна задача: захистити 63 високовольтні об’єкти
Він зауважив, що партнери закупили та доставили понад 230 тисяч погонних метрів сталевих тросів та понад 20 тисяч тонн арматури на суму приблизно 18 мільйонів доларів. Крім захисту, партнери також готові надати допомогу у підготовці до наступного опалювального сезону.
У найближчі роки наша енергосистема потребує щонайменше 2,5 ГВт маневрових генеруючих потужностей і 1 ГВт систем накопичення енергії. І чим швидше ми розпочнемо реалізацію цього завдання, тим більш стійкою буде українська енергосистема перед російськими атаками
Нагадаємо
Споживання електроенергії тримається майже на одному рівні, під час вечірнього максимуму в енергосистемі є дефіцит, вдень під час активної роботи СЕС є профіцит. Обмеження зберігаються у двох областях.
Захист від "шахедів" є майже на всіх підстанціях Укренерго – Кубраков12.04.24, 19:04 • 66322 перегляди