Укрэнерго первым в мире внедрил комплексную антидроновую защиту на высоковольтных подстанциях - Кудрицкий

"Укрэнерго" первым в мире внедрил комплексную антидроновую защиту на высоковольтных подстанциях, что уменьшило вред от российских атак. Об этом рассказал председатель правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на своей странице в Facebook, пишет УНН.

"Укрэнерго" - первый в мире оператор энергосистемы, который имеет комплексную антидроновую защиту на своих высоковольтных подстанциях. И она уже доказала свою эффективность, в разы уменьшив ущерб от последних российских атак - написал Кудрицкий.

Он отметил, что вместе должностными лицами Министерства энергетики и Госагентства восстановления обсуждались возможности усиления этой защиты и потребности для развития распределенной генерации с заместителем Администратора USAID Изобель Колман, послом США в Украине Бриджит Бринк, директором миссии USAID в Украине Джимом Хоупом.

Перед нами и Госагентством, которое помогает нам в строительстве физической защиты, - нетривиальная задача: защитить 63 высоковольтных объекта - отметил он.

Он отметил, что партнеры закупили и доставили более 230 тысяч погонных метров стальных тросов и более 20 тысяч тонн арматуры на сумму примерно 18 миллионов долларов. Кроме защиты, партнеры также готовы оказать помощь в подготовке к следующему отопительному сезону.

В ближайшие годы наша энергосистема нуждается как минимум в 2,5 ГВт маневровых генерирующих мощностей и 1 ГВт систем накопления энергии. И чем быстрее мы начнем реализацию этой задачи, тем более устойчивой будет украинская энергосистема перед российскими атаками - сказал Кудрицкий.

Напомним

Потребление электроэнергии держится почти на одном уровне, во время вечернего максимума в энергосистеме есть дефицит, днем во время активной работы СЭС есть профицит. Ограничения сохраняются в двух областях.

Защита от "шахедов" есть почти на всех подстанциях Укрэнерго - Кубраков