Защита от "шахедов" есть почти на всех подстанциях Укрэнерго - Кубраков

Второй уровень защиты, который рассчитан от "шахедов", построен почти на всех 22 подстанциях Укрэнерго. Об этом заявил вице-премьер по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эфире телемарафона, передает УНН.

"Есть несколько уровней защиты, могу сказать, что второй уровень защиты, который рассчитан на защиту от "шахедов" построен почти на всех этих 22 подстанциях. Они уже во многих регионах спасли именно автотрансформаторы, которые защищают эти подстанции. На сегодняшний момент есть несколько областей, которые сейчас полностью потребляют электроэнергию через эти защищенные автотрансформаторы вторым уровнем защиты", - рассказал Кубраков.

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Он отметил, что от ракет или других более мощных средств поражения второй уровень не защищает.

"Защитить может только третий уровень защиты. Это полное накрытие всех подстанций, таких объектов еще полностью построенных, пока нет, они в разной степени готовности. Они требуют гораздо больше времени, потому что это по сути строительство новой подстанции с большой мощной защитой. На это нужно финансирование", - сказал Шмыгаль.

Он выразил надежду, что Кабмин и международные партнеры поддержат это и в Украине смогут достроить третий уровень защиты, который полностью гарантирует защиту от всех видов поражения.

Дополнение

В ноябре 2023 года сообщалось, что в связи с постоянными российскими обстрелами правительство Украины и Генеральный штаб приняли решение об усиленной защите объектов энергетической инфраструктуры.