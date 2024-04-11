Разрушена Трипольская ТЭС из-за ракетного удара рф

Из-за ракетной атаки рф разрушена Трипольская ТЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.

"В результате утренней атаки рф полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области", - сообщили в пресс-службе "Центрэнерго".

На предприятии произошел масштабный пожар в турбинном цехе, сейчас продолжаются работы по локализации огня. Работники не пострадали.

Добавим

Трипольская ТЭС - это самая мощная электростанция на Киевщине. Киевская область относится к энергонасыщенным районам. На ее территории размещены энергогенерирующие предприятия общей мощностью 3200 МВт, из которых установленная мощность Трипольской ТЭС составляет около 57%. Поэтому энергогенерирующее предприятие - является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Предприятие занимает площадь 281,3 га.

Расположена в Обуховском районе на берегу Каневского водохранилища.

Дополнение

Ранее в Укрэнерго сообщали, что россия осуществила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, повредив энергетические объекты в 5 регионах и вызвав аварийное отключение электроэнергии в Харьковской области.